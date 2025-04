'Palo' de Alonso a Aston Martin: "No merecemos estar en Q3, hay que mejorar"

Fernando Alonso aseguró ayer que se sentía más competitivo este fin de semana que en China y hoy lo ha demostrado con buenos tiempos, especialmente en el primer sector de curvas enlazadas rápidas de Suzuka. Pero a la hora de la verdad, no ha tenido ningura opción de pelear por la Q3 con su Aston Martin y ha concluído 13º en clasificación, a poco más de una décima del top diez. Partirá 12º por la sanción a Sainz. Su compañero Lance Stroll cerrará la parrilla en 20ª y última plaza.

"No merecemos estar en Q3", ha soltado Fernando, contundente, tras bajarse del coche en Japón. Un tono crítico, amargo hasta cierto punto, que por desgracia ya viene siendo habitual en las lecturas, muy precisas, que hace el bicampeón español en cada gran premio. "Creo que lo hemos dado todo en la pista. Desafortunadamente, quizás no tenemos el ritmo necesario".

"Después de los entrenamientos el viernes nos sentimos bien y esperábamos luchar por la Q3, pensábamos que era posible. Pero con el cambio de dirección del viento este sábado nos sentimos menos competitivos. Fuimos 14º en la Q1 y 13º en la Q2, así que es lo que merecemos. Tenemos que seguir mejorando porque no es suficiente”, ha valorado.

"Después de tres carreras y sin ninguna mejora, estamos donde estamos, entre el 12 y el 16 son nuestras posiciones. Por suerte, hemos sumado 10 puntos ya con el caos de Australia y las descalificaciones de China, pero en carreras normales es difícil coger puntos", admite.

Las diferencias son mínimas, tanto en la zona media de la parrilla, la que le corresponde a Aston Martin, como también en cabeza. "Para el espectador es muy positivo, genial, en dos décimas puedes estar 18º o 8º, sabemos que para mejorar no hace falta medio segundo, una evolución que nos diese una o dos décimas nos ayudaría, nos salvaría la vida", ha dicho en DAZN.

En todo caso, Fernando considera que ya ha habido una leve progresión en el AMR25: "Creo que ya hemos encontrado alguna décima extra y por eso estamos 13º, si no estaríamos fuera de la Q1. Lo que nos da esperanza es que si mejoramos el coche dos o tres décimas vamos a avanzar seis o siete puestos", ha subrayado. "No estoy totalmente confiado con el coche, ayer lo perdí en la curva ocho. Tenemos que mejorarlo, no es un coche de top-10 ahora mismo", ha insistido el asturiano en declaraciones a AS.

Por último sobre las altas probabilidades de lluvia para la hora de la carrera de este domingo en Japón, Fernando ha reconocido que en las actuales condiciones puede favorecerle, pero también es un arma de doble filo.

"La lluvia siempre es una oportunidad extra, pero puede ir en cualquier dirección. En Australia, estuve presionando, fui rápido, pero no terminé la carrera. Eso también puede pasar con la lluvia aquí. Puedes ser conservador y ver qué pasa al final de la carrera, o puedes atacar y tratar de ser rápido con el riesgo de sufrir otro abandono. Así que sí, vamos a intentar hacer nuestra mejor estrategia mañana, pero es difícil ir despacio a propósito, vamos a atacar y ver lo que pasa", ha advertido Alonso para cerrar.