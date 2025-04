El Celta, a la conquista de A Malata

El Celta Femxa Zorka se juega esta tarde la vida en Ferrol. Las viguesas necesitan la victoria para llegar con vida a las dos últimas jornadas ligueras y no tener que esperar a otros resultados, o tener que ganar en Valencia.

La clasificación está en un pañuelo, con IDK, Araski y Celta luchando por no acompañar al Osés en el descenso de categoría. Los dos equipos vascos aventajan a las viguesas en una victoria, de ahí la necesidad de ganar esta tarde al Baxi Ferrol en A Malata. La semana que viene, penúltima jornada, será otra historia.

El equipo entrenado por Cristina Cantero viene de ganar los dos últimos partidos. El de la semana pasada en Navia ante el Gran Canaria fue de infarto. El habitual bache del equipo en todos los partidos fue demasiado grande y, a pesar de ello, las viguesas fueron capaces de darle la vuelta al marcador y llevarse la victoria.

Ese sacrificio es el que se necesita esta tarde en Ferrol. A Malata es el escenario ideal para que el Celta Femxa Zorka juegue el mejor partido de la temporada, sin baches, y si llegan, que sea con una importante ventaja en el marcador que le permita no sufrir.

El equipo ha trabajado con mucha intensidad durante la semana. La plantilla es consciente de la importancia del encuentro, y de lo que supone lograr la tercera victoria consecutiva, algo que no se ha dado en toda la temporada.

El equipo no estará solo en el pabellón de A Malata. El club ha llenado dos autocares de aficionados, que partirán de Navia a las 13.3o horas, regresando al finalizar el encuentro. En el pabellón de A Malata, se le unirán algo más de cien aficionados que se desplazarán a Ferrol por sus propios medios. El apoyo está asegurado, y eso es un factor añadido.

La entrenadora viguesa apuntaba, tras el último entrenamiento, que «es partido muy importante para nosotras, que buscamos esa victoria que nos pueda llevar a la salvación. Como en las últimas jornadas, tratando de que el equipo sea competitivo y que podamos estar peleando hasta el final en un partido muy difícil. Ferrol viene de jugar la final del Eurocup, y la verdad que están haciendo un gran temporada. Han hecho una competición europea increíble y, por mucho que diga todo el mundo de que están cansadas, es un equipo que ha competido siempre. Da igual que haya tenido partidos entre semana, viajes infernales, que siempre ha llegado al fin de semana y así muestran su clasificación en la Liga».

Cantero sabe que «las claves del partido pasan porque no nos anoten fácil, que no encuentren sus opciones de juego, que seamos capaces de que el juego no vaya limpio a nivel defensivo. Va a ser importante el rebote y el control del balón, sobre todo las pérdidas, regalos gratuitos. Esas cosas hacen que ellas encuentren un juego dinámico y que vayas todo el rato detrás de ellas».

HORA: 17 horas.

PABELLÓN: A Malata.