Los tres decanos de la Vig-Bay: 23 ediciones y medio millón de metros juntos

La Vig-Bay alcanza este domingo 25 años de existencia. No será su 25ª edición por culpa de la pandemia, que en 2020 la interrumpió sin cesarla. Nada agota la pasión que produce. Fernando Abreu, Santi Vales y Rafael González Caride regresaron cuando se reanudó. Volverán este día 6 a la salida, entre los 5.314 inscritos. Ya lo estaban entre los 613 de la inauguración. Jamás han faltado al pistoletazo en Samil. Tampoco a la meta en Elduayen. Son los únicos que han completado todos los metros, duplicados en los maratones de 2019 y 2022; 527.427 en total, pese al dolor, la fatiga o el letargo. «Hitos», los ha bautizado la organización. «Personas clave», define el diccionario. También «unidos». Su compromiso trasciende la aritmética. Caride lo resume: «Soy feliz corriendo la Vig-Bay».

En puridad, la principal prueba del atletismo comarcal cumplió ese cuarto de siglo el pasado 27 de febrero. La carrera nació invernal antes de cortejar la tibieza de abril, hociqueando su hueco en el calendario. Caride aún era entonces adicto a la bicicleta. Como corredor se había estrenado apenas un par de meses antes, en la navideña Carreira do Pavo. La Vig-Bay desafió su atrevimiento: «Me aposté con un amigo quién llegaba primero».

A Abreu le cogió ya a todo ritmo. Había comenzado a correr en 1998, con 31 años, por imitar a su hermano mayor, que acumulaba ocho maratones «Sabía da mística que rodeaba a distancia e especialmente o de Nova York, que veía na televisión», recuerda. Debutó en la Media de Vigo –que luego desaparecería para resucitar en 2019–. Luis Piña, porteriormente un afamado entrenador de triatlón, le programó la preparación. Le siguieron carreras por Coia, A Guarda, Porriño...

Castrelos se había convertido para Abreu en un escenario de ejercicio y congregación. También la tienda de deportes Athletics, en la Avenida de Balaídos, regentada por Antonio Liboreiro, a cuyas tertulias acudía igualmente Vales. «Foi alí onde soubemos da celebración da primeira Vig-Bay. Cadrábame ben na preparación do meu debut no maratón, que ía ser en Madrid. Tiven claro que quería estar», relata.

Vales se había iniciado al trote un par de veces por semana y se introdujo en la competición «por casualidade, ó pasar por diante da Asociación de Veciños Cristo da Victoria», donde se anunciaba una media. En esa cita vecinal conoció a Liboreiro, que «marcou o meu recorrido neste mundo deportivo», confirma el miembro del Athletics Adventure Xtrem. En la Vig-Bay se enroló «tamén por unhas xornadas técnicas que se realizaban».

Los nervios del debut

Para el cuajado Abreu, en consecuencia, no supuso un desafío especialmente arduo completar aquellos primeros 21 kilómetros. Sí para el neófito Caride, que se describe «con unos nervios impresionantes», que le indujeron a pecar. Para comprobar si sería capaz de aguantar la distancia, había completado 20 vueltas al circuito de Castrelos el jueves anterior. «Cogí unas agujetas que el sábado tenía que bajar las escaleras al revés. Estaba asustado».

–Nunca más –se dijo, exhausto, tras dar la última zancada.

«Pero me había encontrado de maravilla. En la meta me animé mucho. El ambiente era increíble... y me enganché», razona. «Al año siguiente volvía a estar allí».

Ese carácter festivo distingue a la Vig-Bay además de sus ásperas cuestas o el paradisíaco paisaje. Abreu le añade «o feito de ter unha empresa detrás. Tiven a sensación de rematar unha proba distinta no coidado dos detalles, na implicación dos concellos e na chegada a Baiona». A Vales no se le olvida la imagen de los ya fallecidos Alejandro Gómez y Diego García –este último, el primer ganador–, amigos íntimos y atletas de leyenda, al galope por Samil: «Dinme conta de que sendo o mesmo deporte, nada tiña que ver o que eles facían co meu».

Nadie sabía entonces qué dimensión alcanzaría la Vig-Bay ni ellos podían anticipar su inquebrantable fidelidad. «Non foi ata a décima edición que comecei a ter moita conciencia da dimensión que estaba a coller o feito», precisa Abreu y lo secunda Vales. A los ineludibles, entonces aún varias decenas, se les había tributado un reconocimiento. «Logo daquela homenaxe xa coidaba moito de chegar ben ó día da carreira».

Porque encadenar 23 participaciones consecutivas, que serán 24 en breve, se agradece al destino, que los ha respetado. Vales admite: «Chegar aquí, despois destes anos, non deixa de ser sorte; a de non ter contratempos, tanto persoais como de saúde, para ter esa constancia diaria». Pero también obedece a su voluntad. Abreu recuerda haber corrido constipado, con una costilla fisurada, saliendo de una rotura de fibras o recién llegado de Australia y Nueva Zelanda, aún con jet lag, en 2017 y en el maratón de 2019. Caride participó «bastante fastidiado» en 2001. «Pero es que me sale del alma», justifica.

La trayectoria de los tres en el atletismo ha ido divergiendo. Caride, tras disputar ocho maratones, ha disminuido el ritmo a sus 65 años: «Últimamente corro menos». Abreu, en cambio, cerró 2024 con tres maratones, para acumular un total de 28, y su segundo Ironman. Para este 2025 ya se ha anotado en el Campeonato del Mundo de triatlón de larga distancia, que se celebrará en Pontevedra, y en el maratón de Valencia. «Son un corredor popular, moi consciente das miñas limitacións», se define Vales. «Fago deporte porque me gusta».

Este domingo, sin embargo, volverán a confluir sobre un asfalto entre Vigo y Baiona en el que llevan 25 años imprimiendo sus huellas; la carrera de sus vidas, de alguna manera, ligada a cada latido de su memoria, que aún ha de prolongarse. «Máis alá do competitivo, serve como cultura do deporte para a sociedade», arenga Vales. «Agardo seguir participando todo o tempo que o corpo o permita», promete Abreu. Caride sólo se concibe galopándola: «No me la perderé por nada. Espero que dure muchos años y yo, con ella»