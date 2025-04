Un reto de madurez: Roberto López asalta el Makalu

Roberto López regresa al Himalaya. El alpinista lucense, residente durante décadas en Vigo y hoy afincado en Sabarís, asaltará en breve el Makalu (8.485 metros). Es el segundo «ochomil» que acomete tras haber conquistado el Manaslu (8.163) en septiembre de 2023. Roberto mantiene por encima de las nubes al alpinismo gallego de élite, tan escaso en actividad durante los últimos años. Mientras otro López, Sechu, viejo compañero en la escena olívica, recorre en horizontal el mar congelado del paso del Noroeste, él ascenderá en vertical una pared igualmente helada.

Roberto asume este nuevo reto desde la madurez de sus 57 años y sobre todo su amplio currículo, que cubre cordilleras y latitudes de todo el planeta. Pico Lenin (7.134) en Tayikistán; Khan Tengri (7.010) en Kirziguistán; McKinley (6.190) en Alaska; Kilimanjaro (5.895) en Tanzania; Elbrus (5.642) en el Cáucaso ruso; Aconcagua (6.961), Chimborazo (6.263), Ojos del Salado (6.891), Huascarán (6.768) y Nevado Sajama (6.542) en diversos países andinos; Mont Blanc (4.809) en los Alpes o Toubkal (4.809), en el Alto Atlas, jalonan su trayectoria.

Imagen promocional de la expedición. / Cedida

Al Himalaya, de inevitable magnetismo, ya se había ido aproximando, hollando cimas menores pero igualmente atractivas: Chukhung (5.546), Island Peak (6.160) y Ama Dablam (6.812). En esta última aventura conoció a una figura providencial, el sherpa Dawa Finjok. Fue el nepalí quien le propuso la expedición al Manaslu, a la postre fructífera. Juntos, en frecuente contacto por WhatsApp, han decidido también el próximo capítulo del gallego.

No fue el Makalu la primera opción como nuevo «ochomil». Pensaron primero en el Cho-Oyu (8.188). El viaje debería haberse producido en 2024 pero Roberto lo tuvo que aplazar por incompatibilidad con su agenda laboral. Cuando quisieron retomarlo, el precio de los permisos se había disparado. La proximidad de la frontera con China ha sido, al parecer, un factor de peso.

Cualquier ascensión se inicia siempre varios meses antes del primer paso con crampones, a muchos kilómetros de distancia de donde se clavarán. Arranca con una peregrinación, tan esperanzada como dolorosa, por los despachos, solicitando patrocinios y subvenciones. «Un dos puntos críticos é sempre o financiamento», concreta Roberto. En su caso, su condición de deportista galego de alto nivel (DGAN) desde hace trece años le ha facilitado la ayuda de la Xunta. Pero ha sido la aparición de Stockages Vigo como sponsor principal, el «impulso definitivo». El rocódromo Mapache, la Federación Galega y su club, el Xistra, también lo apoyan.

«Desafío técnico, físico e psicolóxico»

Roberto, que además ahorra todos su días de vacaciones anuales para invertirlos en esta pasión, pudo así reunir el soporte económico necesario. Faltaba por elegir el destino específico que se ajustase a su presupuesto entre las alternativas que el Himalaya le ofrecía. Aunque el Dhaulagiri (8.167) se consideró, el Makalu ha resultado el elegido. La quinta montaña más alta de la Tierra, coronada por primera vez por Lionel Terray y Jean Couzy en 1955. «Sen dúbida un desafío físico, técnico e psicolóxico», resume Roberto. «Para este tipo de ascensos é preciso ter unha experiencia moi consolidada en alta montaña, en ascensión por xeos e glaciares, en escalada e nas técnicas de seguridade».

Itinerario y cronograma han sido planificados. Roberto viajará de Vigo a Katmandú, con escalas en Madrid y Doha, el 19 y 20 de abril. Estará dos días en la capital nepalí, solventando burocracia y preparativos. El 22 de abril volará en avioneta hasta Tumlingtar y al día siguiente se desplazará, en un 4x4, a Nun Village. Desde allí iniciará el trekking de aproximación, salvando tres kilómetros de desnivel. «Está moi ben porque xa che serve como aclimatación», explica. Debería llegar al campamento base del Makalu (4.870) el 3 de mayo.

Roberto, jugando al ajedrez con Dawa. / Cedida

Dawa Finjok le facilita la contratación de traslados, hospedajes... Y será su socio tanto durante ese tiempo previo de senderismo como en la ascensión decisiva, que se realiza mediante un sistema de rotación constante entre campamentos (base avanzado, 5.600; campo 1, 6.100; campo 2, 6.400; campo 3, 7.400; campo 4, 7.800) hasta que la adaptación de los alpinistas y las condiciones meteorológicas se alineen para propiciar el ataque a la cumbre. El 24 de mayo se ha fijado como fecha límite.

Advierte Roberto que el sherpa actuará como compañero de cordada. «El non me levará nada, non será un porteador. Facemos a mesma escalada», precisa. Su compañía le resulta imprescindible en términos de seguridad. «Non quero ir só. Non son un profesional disto. Alí arriba caes nunha fenda e non te atopa nin o apuntador». Espera, claro, que tal contingencia no se produzca. «É unha montaña moi esixente pola altura e ten algunhas zonas un pouco técnicas. Vas por un fío, pola aresta noroeste, e as veces tes que escalar en xeo, con bastante pendente». El paso más complicado es el que se conoce como «de los franceses», una especie de conducto a 8.350 metros de altura. Con todo, las expediciones de principio de temporada habrán dejado instaladas líneas de vida –sistemas de anclaje para prevenir las caídas– que podrán aprovechar.

Aunque prudente, Roberto López mantiene un porcentaje alto de éxito en sus expediciones, si es que tal concepto se debe catalogar por la bandera que se clava en la cúspide. Para el gallego, existen otro tipo de mediciones. Como acostumbra, su viaje tendrá un componente solidario. En su regreso hacia Katmandú volverá a visitar el SERC (Special Education and Rehabilitation Center) School de Chapagaun, un centro de acogida para niños huérfanos y con alguna discapacidad, a los que se proporciona manutención y educación. Roberto ha estado recolectando dinero de amigos para pagar algunas terapias.

«Siempre a correr, llegaré en el último minuto al aeropuerto», pronostica Roberto López, que volverá a empacar sus enseres en las próximas horas con la misma sonrisa entusiasta. Sigue sin ser capaz de imaginarse de otra manea: «O día que non teña organizadas ou pensadas cousas como esta, o día que me empecen a faltar as ganas, será mal asunto».