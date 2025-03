Cruel derrota del Frigoríficos del Morrazo tras rozar la gesta

Es verdad que el Frigoríficos del Morrazo no puede vivir solo de las paradas de Luka Krivokapic. Es verdad que ayer los cangueses perpetraron durante el primer tiempo una serie de errores y pérdidas de balón que no se pueden consentir en un equipo de Asobal. Es verdad que en los instantes decisivos el Cangas falló dos siete metros consecutivos. Es verdad que no puede fiarlo todo al apoyo incondicional de O Gatañal, cuyo «ruido» es música celestial para los cangueses. Todo esto es verdad. Pero también es verdad que ayer el Frigoríficos del Morrazo acabó con razones, muchas razones, para levantar la voz contra una actuación arbitral que no midió con el mismo rasero a los dos equipos. Es normal que al Cangas por momentos se le quedase cara de tonto y que el público despidiese a los colegiados con una bronca monumental. Y entre todo esto el Bidasoa Irún se llevó la victoria de O Gatañal, 30-31. Un duelo que tuvieron que ganar dos veces y que por las celebraciones al final del mismo pareciese que los irundarras hubiesen conquistado un título.

En el capítulo del debe, al Cangas hay que achacarle que ayer tardó en comparecer en el partido. Un encuentro que comenzó con un parcial de 1-4 para el Bidasoa. Luego reaccionó y en un visto y no visto ya estaba un gol arriba (5-4), impulsado por las paradas de Krivokapic. A continuación el partido entró en una fase de cierta igualdad y con fallos por uno y otro lado, que se mantuvo hasta el 7-7 en el minuto 15.

El jugador del Frigoríficos, Rares Fodorean, en una acción en el partido de ayer en O Gatañal ante el Bidasoa Irún. / Gonzalo Núñez

El tramo final de la primera parte fue desesperante en lado cangués por una serie de pérdidas y errores en el pase en fase ofensiva.Todo un regalo para el Bidasoa, que en el minuto 24 parecía en disposición de romper el partido con un marcador de 10-14. Pero no lo hizo y lo mejor para el Frigoríficos fue llegar al descanso con una desventaja de solo tres goles (11-14).

Reacción fulgurante tras el descanso

El intermedio y la charla –o bronca– en los vestuarios le sentó bien al Cangas. En esta ocasión hay que irse al capítulo del haber para destacar la intensidad defensiva, la entrega y la capacidad de hacer buenas las paradas de Krivokapic marcando en la portería contraria. Entre la aportación de Fodorean en ataque y defensa, los golazos de Azurmendi, Santi López y un fabuloso Manu Pérez, el Frigoríficos conseguía empatar el choque (16-16, min.36). Por un momento pareció un espejismo porque un parcial de 0-3 disparaba de nuevo al Bidasoa (16-19).

El Cangas se volvió a levantar, con un pabellón de O Gatañal que no cesaba de rugir, y jugó sus mejores minutos. Ni siquiera un tiempo muerto del entrenador visitante, Álex Mozas, fue capaz de frenar el vendaval desatado especialmente entre Sherif, Fodorean, Santi López y de nuevo Manu Pérez. Porque esta es otra de las verdades del partido de ayer: el joven canterano no es una promesa, es una realidad que no llama a la puerta. La derriba. Así, el Frigoríficos zarandeó al subcampeón de liga y se puso con un 25-22 a poco más de diez minutos para el final.

Manu Pérez, que ayer anotó siete goles, en una acción en ataque defendido por Gorka Nieto y Matheus, del Bidasoa Irún. / Gonzalo Núñez

Esta vez fue el Bidasoa el que fue capaz de reaccionar y con dos goles de Cavero y otro de Mujica devolvió las tablas al marcador (25-25, min.50). Un nuevo capítulo de verdades. Es cierto que el Cangas volvió a incurrir en una fase de imprecisiones y errores, aunque no de manera tan grosera como en la primera mitad. Pero también es verdad que el criterio de los colegiados a la hora de señalar los siete metros era distinto en un lado y en el otro. Al Bidasoa no se le discutían y eso lo aprovechó un infalible Iñaki Cavero, que anotó los cinco que lanzó y completó su fantástica actuación con otros tres goles sin fallar ni un solo lanzamiento.

El público volvió a llenar ayer el pabellón de O Gatañal para animar al Balonmán Cangas-Frigoríficos del Morrazo. / Gonzalo Núñez

En el lado del ataque del Cangas los penaltis parecían no existir. De hecho, hasta el minuto 57 solo le habían pitado un siete metros que Thymann transformó allá por el minuto 7 de partido. El último de los penaltis señalados al Bidasoa significó el 28-30 a tres minutos para el final, con la afición de O Gatañal estallando al grito «¡Manos arriba, esto es un atraco!».

El seleccionador nacional, Jordi Ribera, en O Gatañal junto a Víctor García «Pillo» y el concejal de Deportes de Cangas, Eugenio González. / Gonzalo Núñez

Con ese 28-30 en el electrónico los colegiados por fin decidieron sancionar con siete metros dos acciones consecutivas a favor del Cangas. Lamentablemente, primero Thymann –que ayer jugó con un aparatoso vendaje en la cabeza– y luego Toth se estrellaron contra el portero lalinense del Bidasoa, David Faílde. Luego llegó un tanto de Gorka Nieto para poner el 28-31 y otros dos goles de Manu Pérez, que sí acertó desde el punto de siete metros. Pero ya no había tiempo para más.

El Frigoríficos se tiene que tragar el sapo de una cruel derrota, que le deja con 16 puntos y con una clasificación cada vez más apretada por la parte baja. Al Cangas solo lo separan dos puntos del puesto de promoción –que ocupa el Puente Genil– y cuatro del descenso.