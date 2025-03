El Celta Femxa Zorka se aferra a la vida

51 CELTA FEMXA ZORKA: Haidara (11), Tadic (9), Samson (12), Cooper (3), Dornstauder (9) -cinco inicial- Alnatas (7), Moya (0), Gutierrez (0),_Vidal (0) y_Sila (0). 50 SPAR GRAN CANARIA: Erjavec (7), Burani (1), Gretter (9), Contell (4), Ezeigbo (12) -cinco inicial- Becker (3) y Toussaint (14). GOLES: 15-9, 11-13, 9-14 y 16-14.

La directiva del Celta Femxa Zorka deberá replantearse el programa de patrocinios de la temporada y centrarse en firmar uno con la asociación de cardiólogos. El partido de ayer no es más que la punta del iceberg de dos temporadas, en las que las emociones superan lo que puede soportar el ser humano.

El partido de ayer ante el Spar Gran Canaria tuvo de todo y un final agónico que permite a las viguesas seguir con vida a falta de tres jornadas para el final. La derrota hubiese sido un funeral. Fue un partido en donde los nervios estuvieron a flor de piel. El equipo entrenado por Cristina Cantero comenzó con un gran trabajo defensivo, lo que le permitió recuperar numerosos balones y que las canarias cayeran hasta en cuatro cuentas de veinticuatro segundos. Era un primer cuarto lleno de errores en los pases, y es que las viguesas se empeñaron en pasar el balón abajo, y ahí a las jugadoras grandes les cuesta llegar.

El primer cuarto finalizó con un triple de Matea Tadic que volvía a poner a las viguesas con seis puntos de ventaja en el marcador. Un triple de Alnata, al comienzo de segundo cuarto, llevaba a las viguesas a conseguir su máxima ventaja con un 18-9 que dejaba bien a las claras cómo se estaba desarrollando el encuentro y que la victoria final se decidiría por pequeños detalles.

El Celta homenajeó a Susana García, la gran capitana en el descanso del partido. / Frederick Ortiz

El equipo canario dio un paso al frente en lo que a intensidad defensiva se refería. Un cambio que los colegiados del encuentro no supieron leer, dejando jugar en una zona y no en la otra. Evidentemente no fue una situación que beneficiase al equipo vigués, pero tampoco fue óbice para que las dudas comenzaran a hacerse un hueco en el equipo vigués que, mediado el cuarto, veía cómo el equipo canario se ponía a un punto tras un triple anotado por Gretter.

El Celta Femxa Zorka se mantenía por delante en el marcador, pero con una mínima ventaja que obligaba a mantener la tensión, e intentar que el habitual bache de todos los partidos se llevara de la mejor manera posible.

Un triple de Toussaint recortaba la ventaja viguesa a cuatro puntos. Hasta ese momento, no había sido un buen partido en ataque pero, por lo menos, el equipo había estado acertado en la faceta defensiva.

Los problemas del equipo entrenado por Cristina Cantero llegaron tras el paso por los vestuarios. Canarias estuvo mucho más intenso en defensa, provocando errores de las viguesas. Lo positivo, dentro de todo lo malo, era que el equipo canario tampoco estaba haciendo un gran partido, moviendo muy lento el balón en ataque, permitiendo la recuperación de las viguesas.

No obstante, el Gran Canaria conseguía una renta de cinco puntos que parecía escasa, pero a las viguesas les faltaba ese último pase para darle la vuelta al partido. Lo mejor, dentro del bajón, fue que el tercer cuarto finalizó únicamente con un punto de desventaja para las viguesas.

Los diez minutos finales fueron un cara y cruz. Los dos equipos querían asegurar sus ataques, pero siempre con las canarias por delante en el marcador. Con las gradas de Navia apretando, el Celta Femxa Zorka recuperó el mando del partido a un minuto y treinta y siete segundos para el final. Una final de infarto que se resolvió a nueve décimas del final con un tiro libre anotado por Dornstauder. Las canarias fallaron su último y desesperado intento.

La próxima semana el equipo visita Ferrol, por lo que la directiva prepara el desplazamiento de la afición al pabellón de A Malata. El precio del viaje será de trece euros, y en el se incluye la entrada. Los interesados pueden anotarse en la web oficial del club, y son muchos los interesados en viajar.