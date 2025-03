El Porriño llega a las puertas del cielo

El Porriño camina a grandes zancadas por el sendero que conduce a la mayor de las glorias.A esta hora ya son historia del balonmano y del deporte gallego. Las de Isma Martínez han llegado a las puertas de la meta soñada, la que parecía una utopía hace meses y que en el mes de mayo tratarán de atravesar para conquistar el primer título de su historia y coronar a lo grande la temporada de su estreno continental. El Conservas Orbe Zendal Porriño jugará la final de la EHF European Cup tras imponerse en un soberbio partido al Hazena Kyzvart en la República Checa (27-30) y redondear el trabajo que habían iniciado hace una semana cuando consiguieron una victoria por tres goles. Pendientes del rival (la otra semifinal aún no se ha resuelto) en el mes de mayo al Porriño le espera una de esas semanas imposibles de olvidar más allá de lo que suceda en la pista.

Las jugadoras se toman una cerveza para celebrar el triunfo.

El Conservas Orbe Zendal demostró ante las checas una madurez impropia de estas circunstancias. Es complicado manejarse así en una situación de semejante tensión. Allí donde a la mayoría le tiemblan las piernas, el cuadro de Isma Martínez navegó con la autoridad de quien tiene claro el camino. Isma Martínez fue uno de los grandes responsables. Llegó con la lección aprendida, algo de lo que no puede presumir su colega checo. El Porriño escribió el guion del partido y eso disparó la autoestima de sus jugadoras, cada vez más sueltas en un terreno que habían estudiado de forma minuciosa. En Porriño el Hazena Kyzvart fue un martirio por esa fiebre de resolver los ataques en pocos segundos. Imponer el ritmo y añadir pausa al juego era esencial en el desarrollo del duelo. Lo consiguió el equipo gallego que desde el principio obligó a las checas a jugar a lo que no sabían. No son de masticar la jugada y la defensa del Porriño les exigió al máximo. Cada ataque era un drama que desnudaba sus carencias en la circulación. Sin encontrar tampoco a sus mejoras lanzadoras y sin un solo tiro desde las esquinas, el partido era una sinfonía de un Porriño que de la mano de Casasola abrió la primera grieta en el marcador (a la que había que añadir el margen de tres goles conseguido en la ida). 2-6 a los diez minutos con Fátima Rosalez cumpliendo con un alto porcentaje de paradas, otro elemento importante para dibujar un escenario ideal para las gallegas que volvieron a encontrar, al igual que en la ida, un filón en el pivote donde Zhukova levantó un apartamento. Fue una de las claves de la eliminatoria. El Hazena Kyzvart no tenía con quién defenderla y la rusa arrancó la mayoría de exclusiones locales, casi todas por impotencia. El 4-10 a los veinte minutos de partido (la ventaja más grande que hubo durante el partido) hizo sonar las alarmas en el banquillo checo. Tiempo muerto que Aitana Santomé, eléctrica como nunca en las fintas, convirtió en inútil. El técnico checo tan pronto como trataba de cerrar una vía de agua en una esquina veía como se le abría un boquete nuevo en otro sector. Un arreón de las checas, más sueltas en ataque con el paso de los minutos, y la aparición de la joven Vavrova redujo las distancia a dos goles hasta que Zhukova sobre la bocina puso el 12-15 más que tranquilizador.

El trabajo en el descanso volvió a ser cosa de Isma Martínez. Su colega seguía superado por la variedad táctica de las porriñesas, con gente capaz de hacer daño en el centro, con potencia de fuego en los extremos y a Zhukova mandando en su parcela. Así un parcial de 0-3 volvió a abrir un abismo en la eliminatoria (13-19). El intercambio de goles ya era un buen negocio para el Porriño. Solo asomó entonces un elemento distorsionador y es que la pareja de árbitros bosnia, perfectos hasta entonces, dieron un giro a su comportamiento para abrir un nuevo frente. En unos minutos difíciles de descifrar se acumularon exclusiones y siete metros en el bando porriñés que jugó varios tramos con solo cinco jugadoras. El Hazena Kyzvart aprovechó para firmar un parcial de 4-0 que redujo la diferencia a un 19-21. Pero el Porriño no tembló. Todo estaba en su mano. Aunque el partido entró en una fase de errores (el cansancio tuvo mucho peso) hubo una frontera que las de Isma Martínez no dejaron atravesar: la de los dos goles. Eso sumano al colchón de la ida ofrecía un panorama tranquilizador. A cinco minutos del final, con el 24-26 todo parecía hecho. Zhukova recogió un rechace para ponerle la guinda a su partido. Los dosd equipos asumieron su destino y dejaron que el tiempo pasase mientras el Porriño se pellizcaba para comprobar si aquello era cierto o solo un sueño.

«Al entrar en la pista sabía que todo iba salir bien»

Isma Martínez trataba de digerir con calma lo vivido en Cheb. El técnico del Conservas Orbe Zendal Porriño explicaba a la conclusión del partido que desde primera hora tuvo el convencimiento de que la tarde iba a ir como imaginaban: «Cuando volvimos del calentamiento lo tuve claro y dije que todo iba a salir bien. Porque vi a las jugadoras muy enchufadas, muy concentradas en el plan de partido, en lo que debían hacer. Los primeros veinte minutos son casi perfectos...en defensa estuvimos a un nivel extraornadinario y en ataque es que nos salía prácticamente todo. Estooy muy orgulloso de lo que hemos hecho, del partido que han jugado».El técnico admite la importancia de no haber concedido una oportunidad a las checas de meterse en la eliminatoria: «Pues ellas solo tuvieron una opción mínima que fue en las exclusiones que podíamos haber gestionado de un modo mejor, pero bueno es comprensible. El pabellón estaba apretando y es lógico. Pero estoy encantado porque emocionalmente el partido que hicimos fue extraordinario».