El Mecalia Guardés soluciona el lío

26 Mecalia Atlético Guardés (9+17): África Sempere (5), Jazmín Mendoza (1), Blazka Hauptman, María Palomo (1), Pali Fernández (6), Míriam Sempere (p.), Cristina Cifuentes (4), Carme Castro, Elena Amores (6), María Sancha (2), Itziar Martínez (1), Ania Ramos y Estela Carrera (p.). 23 Caja Rural Aula Valladolid (13+10): Jimena Laguna (3), Maryanna Rodrigues (1), Inoa Lucio (2), María Prieto (7), Carmen Sanz (p.), Ángela Zurni (6), Jimena Arriaga, Alba Badas, Martina Romero, Marcela Arounian (2), Clara Gutiérrez, Gabriela Bergara, Noelia Paniagua (1), Amaia González (1) y Claudia Moreno. Marcador cada cinco minutos: 4-1, 5-5, 6-7, 6-9, 6-12, 9-13, 12-14, 17-15, 20-17, 22-18, 24-22, 26-23. Árbitros: Mikel Gayoso y Eder Gómez. Amonestaron con tarjeta amarilla al visitante Salvador Puig (entrenador) y excluyeron con dos minutos a las locales Elena Amores, Jazmín Mendoza (2) y María Palomo y a las visitantes Martina Romero, Jimena Laguna, Inoa Lucio, Angela Zurni y Gabriela Bergara. Incidencias: Partido de vigésimo primera jornada de la Liga Guerreras Iberdrola 2024/2025, celebrado en el pabellón de A Sangriña.

El líder lo sigue siendo. El Mecalia Guardés se quitó de encima el mal sabor de la Copa de la Reina de hace un par de semanas y ayer reafirmó su liderato y da otro paso hacia ese objetivo de finalizar la liga regular en primera posición. Después de una primera parte en A Sangriña en la que el Guardés no pareció saber encontrar la clave del ataque y en la que llegó a acumular una desventaja de seis goles frente al Caja Rural Aula Valladolid, poco antes del descanso comenzó la remontada. Con la distancia reducida a cuatro tantos, el equipo local desplegó un auténtico espectáculo de juego en ataque y en menos de diez minutos tras el regreso de los vestuarios consiguió empatar un partido en que ya no volvió a estar por debajo. Destacaron especialmente Elena Amores y Pali Fernández, muy rápidas al contragolpe y con seis goles a las espaldas cada una, y acompañadas por una África Sempere. Con esta victoria el Mecalia consigue resarcirse de la que fuera su segunda derrota de la temporada y suma dos puntos importantes que le permiten encarar con un pequeño margen la recta final de la Liga. Y todo ello en un día en el que no pudieron contar con la participación de Cecilia Cacheda que sufre una pequeña lesión muscular que tampoco la dejará la semana que viene en Elche.

El partido fue complicado para el Mecalia Guardés que durante mucho tiempo estuvo en manos del Aula Valladolid que después de los cinco primeros minutos (parcial de 4-1 a favor de las gallegas) desplegó un buen nivel y consiguió alcanzar una ventaja de seis tantos después de un parcial asombroso de 2-11 que puso el partido en un 6-12 (minuto 25). El toque de corneta de Ana Seabra sirvió para adecentar el marcador antes del descanso (9-13).

Pero quedaba mucho por remar. Pero en el segundo tiempo el Mecalia Guardés fue un aluvión de juego que en el minuto 38 consiguió igualar el marcador (15-15). Ocho minutos para restrablecer el orden. Lo siguiente que hizo el equipo de Ana Seabra fue endosar un parcial de 5-1 que ya permitió respirar a A Sangriña. El Guardés a partir de ese momento empezó a gestionar la ventaja con cierta tranquilidad. El Aula llegó a situarse a dos goles de diferencia a falta de cinco minutos, pero el Mecalia Guardés tenía claro que ya no había espacio para la sorpresa. El equipo se hizo fuerte para cosechar una nueva victoria y cerrar la jornada con una sólida ventaja con seis partidos por delante. La meta ya está más cerca.