El Coruxo se hace fuerte en O Vao

3 CORUXO: Alberto; Terranova (Nacho Fariña, minuto 50), Guido (Brais Penela, minuto 63), Borja,_Naveira; Andriu, Willy Ibáñez; Álex Pérez (Samu_Araújo, minuto 82), Serrano (Álex Rey, minuto 63), Borja Domínguez (Hugo Rodri, minuto 82) y Añón. 1 DEPORTIVO FABRIL: Alberto; Vidal (Bill, minuto 67), Canedo, Marotías, Mario (Mané, minuto 46); Carreria (Garrido, minuto 61); Fabi (Luisao, minuto 46), Manu_Ferreira (Darío, minuto 71), Alfaro, Guerrero y Kein. GOLES: 1-0, minuto 3: Álex Pérez. 1-1, minuto 37: Alfaro. 2-1, minuto 45:_Serrano. 3-1, minuto 78: Alfaro, en propia puerta.

El campo de O Vao comienza a recuperar el embrujo de otras temporadas, en las que el equipo vigués cimentaba su éxito en la clasificación con los puntos que sumaba ante su afición. Tras la victoria ante el Compostela, hace quince días, ayer fue el Deportivo Fabril el que hincó la rodilla y salió de vacío.

Tres puntos importantes por que le permiten tomar un poco de aire al equipo entrenado por Javi Fernández. No es menos cierto que el empate registrado ayer entre el Llanera y el Compostela, fue el condimento perfecto para un buen fin de semana.

Javi Fernández, entrenador del Coruxo, ha conseguido algo que el equipo había perdido hacía mucho tiempo, y que no es otra cosa que salir centrado y apretar desde el pitido inicial. Ayer, la presión del equipo le permitió recuperar el balón y montar una contra con un pase milimétrico de Naveira al hueco, al que llega Serrano que, aprovechando la mala salida del guardameta deportivista, adelantó a los vigueses en el marcador.

No cabe duda que empezar de esta manera el partido es lo mejor que le puede pasar a un equipo que necesitaba los tres puntos en juego. La actitud no cambió a pesar de mandar en el marcador, consiguiendo que los deportivistas no estuvieran cómodos sobre el terreno de juego, y perdieran numerosos balones que los jugadores del Coruxo no fueron capaces de aprovechar para aumentar su ventaja en el marcador.

Evidentemente, con el paso de los minutos la condición física del Coruxo fue acusando el desgaste, lo que intentó aprovechar el Deportivo Fabril para tener más presencia ante el área defendida por Alberto.

Carreria, del Deportivo Fabril, persigue a David Añón, del Coruxo. | José Lores

El empate llegó en la única jugada clara del partido. Alfaro, que era el jugador que marcaba la diferencia en el conjunto herculino, aprovecha un pase de Kevin para colocarse el balón en la frontal, y aprovechar un resbalón de Andriu para empatar el partido.

El partido se rompió en el tiempo añadido de la primera mitad. El balón queda muerto en el área del Deportivo Fabril y Serrano es agarrado por un defensa coruñés. El colegiado del encuentro no lo duda y señala el punto de penalti, transformando Serrano la pena máxima.

El filial deportivias movió el banquillo tras el paso por los vestuarios. Cambió la banda derecha, en donde el Coruxo había encontrado un hueco por el que entrar. Trató de estirarse un poco, pero la realidad es que las sensaciones no eran demasiado halagüeñas. El Coruxo seguía mostrándose firme el defensa, a pesar de que tuvo algún que otro susto.

A medida que pasaban los minutos, el partido se igualaba, sobre todo en el centro del campo. Ninguno de los dos equipos conseguía llegar con demasiado peligro a las áreas, y esa era una buena noticia para los intereses del Coruxo, para el que los tres puntos en juego eran muy importantes.

Todo quedó visto para sentencia a doce minutos para cumplirse el tiempo reglamentario. El portero del Deportivo Fabril saca en corto sobre Alfaro, que le devuelve al balón demasiado alto. Alberto no llega, y el balón entra en su portería, como colofón al mal partido de los coruñeses que, en ningún momento, fueron capaces de poner en aprieto a un serio Coruxo.

Al Coruxo le restan dos partidos por disputarse en el campo de O Vao. Seis puntos que pueden ser claves para asegurar la permanencia, a demás de lo que se pueda sacar lejos de O Vao ante Langreo, Escobedo y Guijuelo.