El Sárdoma recupera a Albiol y la céltica Lara espera el diagnóstico sobre su rodilla

La cuenta atrás de la competición regular determina un alta (la sardomista Andrea Albiol) y una baja (la céltica Lara Martínez9 en el camino de Sárdoma, cuarto, y Celta, tercero, por las eliminatorias de ascenso a 2ª RFEF, marcadas tras esta fase regular que concluirá el primer fin de semana de mayo.

Este sábado, el Sárdoma CF será el único equipo de Vigo y su área que juegue en casa, en As Relfas (17:00 horas) contra el Victoria CF coruñés, mientras que el Lóstrego juega también hoy, pero en Abegondo contra el líder (15:45), el Deportivo B, en el que se alinea la viguesa Paula Monteagudo. Porque el Celta no juega hasta mañana domingo, cuando salte al césped de A Cheda para medirse al CD Lugo (15:30), conociendo de antemano los resultados de deportivistas, leones y blanquiazules en la pugna por los dos puestos de ascenso directo.

Toni Martínez recupera a su goleadora Albiol después de tres jornadas sin su concurso por sanción federativa, precisamente en A Cheda contra el Lugo (1-2). Las viguesas cuentan con un par de jugadoras tocadas, aunque el cuerpo técnico espera que todas estén disponibles para la primera de las cinco finales que esperan.

“Meterse entre los dos primeros es complicado; hay una mínima esperanza e ilusión con el ascenso si ganamos los cinco partidos”, apunta “Chicho” Val, el director deportivo del Sárdoma. Pero la realidad es que Martínez y él solo tienen ojos para el Real Valladolid, quinto a cuatro puntos. Con todo, esta jornada las pucelanas ya han ganado: la RFEF computará como 0-6 su encuentro ante el retirado Romanón, lo que obliga a las olívicas a no fallar frente al séptimo clasificado, al que en la primera vuelta batieron en campo herculino (1-4).

Con el Dépor B en 64 puntos y el Olímpico de León en 63, el Celta (60) aún tiene que recibir al once leonés, mientras que el Sárdoma (58) ya no tiene ningún enfrentamiento directo con ellos. “Somos el mejor cuarto de todos los grupos, pero tenemos que ver a nuestro quinto, no podemos bajar la guardia”, se sostiene desde As Relfas. El calendario del Sárdoma es mejor que el vallisoletano, pues el conjunto castellano tiene que jugar en León (jornada 28) y recibe al Celta en la trigésima y última del campeonato.

En cuanto a As Celtas, este jueves Lara Martínez fue sometida a diversas pruebas médicas. Estos días se sabrá el resultado de la resonancia magnética. Por ahora, la centrocampista, que en el último acto oficial al que ha acudido lució muletas y un inmovilizador de la rodilla derecha, es baja segura para esta jornada. En pretemporada se lesionó la central Paula González, hace escasas fechas la centrocampista María Calvar y ahora la baja de Lara -nadie oculta su preocupación por los resultados de la prueba- lastra aún más al conjunto celeste.