El Orbe Zendal, a las puertas del cielo

El Conservas Orbe Zendal afronta esta tarde (16:00), en Cheb, el partido más importante en sus 38 años de historia, aunque sueña con que tal consideración resulte provisional y haya caducado cuando concluyan los 60 minutos. Las porriñesas defienden ante el Hazena Kynzvart checo la renta de tres goles (31-28) cosechada en la ida. Un margen demasiado estrecho como para guarecerse en él. Así lo advierte Isma Martínez, que presagia un partido totalmente diferente al de ida: si aquel, eléctrico y alegre, de ida y vuelta, con la libertad de saberlo sólo el prólogo, éste dirimiéndose más por el temple que se mantenga ante el abismo

La expedición porriñesa llegó ya el jueves a Cheb y ayer se pudo ejercitar en el D-Produkt Arena. La derrota del miércoles ante el Costa del Sol (19-27) no ha pasado factura en el ánimo y la rotación, amplia y rápida, ha contenido el desgaste físico. «La realidad es que valoramos mucho los riesgos y no corrimos ninguno», explica Isma. «Hubo un momento en que llegué a pensar en abandonar el plan de partido porque veía que lo podíamos sacar. Tampoco me hubiera parecido justo con las jugadoras que nos habían llevado hasta el minuto 45 (el resultado sólo se rompió tras el 16-16). Creo que lo hemos hecho bien. Los últimos 15 minutos no fueron buenos pero dosificamos a las jugadoras que teníamos más cargadas. Era el objetivo. La guerra es este sábado. Si sale bien, habrá valido la pena; si sale mal, aún tenemos margen en Liga para intentar recuperar esos puestos. Hay que apostar y la apuesta es esta».

El único aspecto negativo apunta a Daniela Moreno. La extremo derecho acaba de recuperarse de una lesión muscular pero ese primer test ante las malacitanas arroja dudas sobre su estado: «Daniela no tuvo buenas sensaciones. Estará para echar una mano si hiciese falta pero no creo que para muchos minutos».

«Tenemos que ir ganar. No nos vale con intentar guardar esa renta. Sería un error. Nos tenemos que olvidar de ese +3», establece Isma, que se lo ha repetido a sus jugadoras y lo incluirá seguramente en la arenga previa. «El partido de Porriño fue muy táctico, muy bonito de ver para el espectador, con mucho acierto de los dos equipos y pocas pérdidas. Espero uno en Chequia distinto, muy psicológico, en el que intentemos jugar con sus ansiedades y ellas intenten generarnos muchas dudas. Será de más errores. Debemos estar estables emocionalmente y sobre todo no sufrir parciales que las puedan hacer crecer a ellas».

Sobre el escenario apunta: «Parece un pabellón muy bonito. Montan una fiesta muy espectacular, con luces... Cada vez que hacen un gol funcionan los cañones de humo. Lo venden muy bien. El ambiente va a ser precioso. Me consta que están fomentando el partido. La ocasión vale la pena». Aunque en territorio hostil, el Orbe Zendal no batallará en solitario: «Nosotras tendremos algo de gente en nuestra grada, algunos espoleados por el partidazo del domingo. Incluso vendrá el alcalde. Se lo agradecemos mucho. Esperamos poder responder a la confianza de esta gente y de la que se ha quedado en casa».

HORA: 16:00 (hoy).

PABELLÓN: D-Produkt Arena.