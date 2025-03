Louzán anuncia que trabaja en una candidatura al Mundial femenino de 2035

Aún en plena tormenta por el reparto de las sedes para la Copa del Mundo de 2030, la interna por la exclusión de Vigo y la externa por cómo se reparten los partidos decisivos, especialmente entre España y Marruecos, y ya está Rafael Louzán pensando en articular otra apuesta conjunta. Repetirían los socios mal o bien avenidos del Mundial masculino, pero por organizar el femenino de 2035.

Lo hizo público el propio presidente de la Federación Española pocos minutos antes de la rueda de prensa de Montse Tomé en Balaídos. «De qué mejor manera se puede visualizar el deporte femenino que con la contribución del evento líder mundial deportivo más importante que existe, un Mundial de fútbol. En eso estamos trabajando», había revelado Louzán durante la presentación de un observatorio sobre igualdad en la Universidad Rey Juan Carlos, en Madrid, en una intervención que igualmente perló con críticas al alcalde de Vigo, Abel Caballero.

La estructura de ese proyecto, según la esboza Louzán, repetiría a grandes rascos la articulada para el torneo masculino con lusos y marroquís. «Creo que son grandes aliados para fortalecer la candidatura», reflexionó, según recogen diversas agencias. «En eso estamos trabajando, la próxima semana se termina el plazo para la presentación, y por lo tanto, España quiere trabajar para liderar esa segunda oportunidad, que viene dada por la igualdad. Primero, con el de 2030, en este caso masculino, y el 2035; es decir, España también va a conocer el Mundial de la igualdad».

«La noticia me ha llegado hace muy poquito», reconoció Tomé al respecto. Obviamente una década es un horizonte demasiado lejano para que se lo plantee ahora desde la perspectiva de seleccionadora. Valora, no obstante: «Sería una gran alegría que España pudiese estar dentro de las opciones. Yo he podido estar en el Mundial de 2019 de Francia, cuando en España se empezó a hablar mucho más de la selección, y he podido disfrutar de la victoria en Nueva Zelanda. A partir de ahí hemos conseguido un impulso mayor y los referentes que tenemos. Si conseguimos organizarlo aquí, imagínate lo que conseguiríamos de visualización, de niñas y mujeres que quieran jugar a fútbol”.