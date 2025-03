Nigrán e Baiona acollen o 5 e 6 de abril o seu primeiro campionato de orientación

Os Concellos de Nigrán e Baiona acollerán a fin de semana do 5 e 6 de abril o seu primeiro campionato galego de orientación puntuable a nivel nacional e autonómico. O evento, bautizado como ‘I Galicia O’Meeting’ e organizado por ambos concellos a través do clube nigranés Raza Palleira, ten xa inscritos a máis de 2.500 deportistas federados de toda España. Toda aquela persoa non federada que desexe participar nas probas open ten de prazo para anotarse ata este luns 31 de marzo ás 23:59 horas a través da web www.razapalleira.com , onde se ofrece información polo míudo.

En concreto, o monte de Chan da Lagoa (Baiona) será escenario o sábado e domingo da 3ª proba da Liga Española de Orientación O-Pie (media e larga distancia) e o sábado pola tarde o núcleo de Panxón (Nigrán), da 2ª proba da Liga Española de Sprint. As competicións son puntuables para a Liga Galega de Orientación O-Pie, Liga Transfronteiriza Galicia-Norte de Portugal e Campionato Xunta de Galicia de Sprint. Ademais, entregaranse trofeos aos 3 primeiros clasificados do sumatorio de puntos das tres carreiras (Media – Sprint – Larga) en todas as categorías e aos federados da carreira Sprint.

Cartaz da proba. / Concello de Nigrán

“O ‘I Galicia O’Meeting’ é máis que unha proba deportiva, é unha aventura na que o Val Miñor brillará especialmente porque a paisaxe e as vistas das que gozarán os participantes resultan espectaculares, así que estamos seguros de que toda esta xente que ven de fora repetirá destino para poder coñecernos mellor”, valora o alcalde de Nigrán, Juan González.