Año de mieles, año de hieles

Orgullo y angustia. La temporada del Valinox Novás se define desde esta dialéctica. El club rosaleiro ha celebrado su 50º aniversario: fiestas multitudinarias, emotivos homenajes, estreno de himno y escudo... A la vez, el equipo se abisma al descenso. El calendario alienta la esperanza. La fervorosa afición de O Calvario la alimenta. «Esperamos sacar esto adelante», anhela el capitán, Manu Martínez.

Directiva, cuerpo técnico y plantilla coinciden en el diagnóstico. El proyecto comenzó a tambalearse en agosto, durante la pretemporada, cuando el Torrelavega pagó la cláusula de Guilherme Linhares. El ingreso no compensó el destrozo en el lateral derecho, privado del único zurdo. Después, en enero, se produjo la marcha del diestro Denys, el principal artillero. La doble apuesta brasileña se había desmoronado.

«El objetivo era, por lo menos, no pasar apuros. Habíamos fichado a un par de jugadores de bastante nivel. Tuvimos que reinventarnos y buscar soluciones de emergencia», recuerda Manu. La burocracia aplazó la llegada del egipcio Elkhouga, el reemplazo de Linhares, hasta diciembre. Con él arribó Teles, también brasileño. Dos jóvenes en su primera aventura extranjera, con la aclimatación que supone. Debía ser el macedonio Onchev quien ocupase el vacío de Denys. Apenas ha intervenido en un par de encuentros. Una lesión de hombro le obligará a pasar por quirófano. El ucraniano Shcherbak, sin peso en la rotación, se despidió a finales de octubre. Leiras y Teixidor han sufrido lesiones largas. «Con tanta inestabilidad, no hemos sido capaces de conseguir regularidad», resume Manu. El presidente, Andrés Senra, coincide: «Se habían puesto buenos ingredientes para disfrutar, pero se ha convertido en un año muy difícil por todos los cambios. Nos ha podido lastrar».

Rivales directos

En la marejada se incluye el relevo de entrenador; la primera destitución a mitad de camino desde el último ascenso y especialmente dolorosa. Davor Çutura sustituyó a finales de diciembre a César Armán, hombre de la casa, del Novás casi por genética y herencia. «Las descompensaciones son lo que más factura ha pasado todo el año», conviene Çutura de la retahíla de «salidas y entradas».

La trayectoria no ha mejorado con Çutura. «Nos está pesando la presión de vernos en una situación tan compleja», apunta Senra. El equipo era tras la 15ª jornada decimotercero, con 10 puntos. Hoy, diez partidos después, es decimoquinto, penúltimo, con 14, y ha encadenado cuatro derrotas desde un triunfo en el derbi con el Cisne (33-32) que pareció presagiar una reacción a la postre frustrada.

Pero no solo lo propio torpedea al Valinox. En julio, el Tribunal de Arbitraje Deportivo falló a favor del Oviedo, que había perdido la plaza en 2024 a causa de una alineación indebida, ahora rectificada, en el Alicante-Agustinos. La Federación Española no asumió la sentencia hasta finales de septiembre, con las bases de competición más que aprobadas e incluso dos jornadas ya disputadas. El Oviedo, segundo de su grupo en Primera Nacional, tiene garantizada la Honor Plata 25-26. Los descensos directos suben de tres a cuatro. Un quinto conjunto deberá disputar un play out con un rival de Primera.

Ocho equipos están involucrados en la batalla: Sevilla (19), Cisne, Eivissa, Agustinos (18), Amenabar (16), Antequera (15), Valinox (14) y Lanzarote (11). La salvación o al menos el purgatorio del play out se sitúan a cuatro puntos de los rosaleiros, que se medirán en las seis jornadas restantes a Lanzarote, Eivissa y Santander fuera y a Alicante, Sevilla y Alcobendas en casa.

«Hay un punto de vista optimista. Nos medimos a tres rivales directos y al Alcobendas en O Rosal. No siendo fácil ninguno, vemos posibilidades de sumar», condensa Senra. «Pero la dinámica no es positiva, aunque el juego haya mejorado. Las opciones de bajar están ahí», admite.

«No estamos consiguiendo tener calma en la situación en la que estamos, pero sabemos que dispondremos de nuestra oportunidad», augura Manu. «Esperamos lograr dos victorias seguidas y lograr más confianza para lo que resta de temporada. Ahmed, Pedro y Pau se están adaptando bien».

Menciona el capitán a Pau Ferré, rescatado a finales de febrero para su segunda etapa en el club. Oriol Teixidor, además, encara la fase final de la rehabilitación de su mano izquierda. «Lo vamos a recuperar. La pregunta es cuándo y en qué condiciones tras más de un mes sin tocar balón. Vamos de semana en semana», evalúa Çutura.

Ferré y Oriol se antojan necesarios por sus biografías. Aportan conocimiento a la plantilla. El Valinox ya salvó la categoría en la última acción del último partido en 2019, recién ascendido. Y también sudó sangre en el pasado ejercicio. «Hay veteranos que saben lo que es sufrir, y otros jóvenes, con potencial pero sin experiencia. Se da esa mezcla. Nunca se sabe. No existe una receta para la fuerza mental, que sí es clave. Lo fundamental es agarrarse al trabajo y ser perfeccionistas en las cosas sencillas», propone Çutura. «Juego, tenemos. El resto llegará».

O Calvario cree

O Calvario, con su millar permanente de espectadores entusiastas, mantiene la fe. Çutura define: «Es una afición increíble, siempre apoyando a tope. No se merecen esta situación. Por ellos y por el esfuerzo del club espero que el equipo mantenga la categoría».

Senra advierte: «Sea cual sea el final, nos tocará hacer un análisis importante». Fija el inicio del declive en la segunda parte de la liga 22-23, con Trives. El Valinox había flirteado con el ascenso a Asobal en el año de Quique Domínguez y el par de Senovilla. «Tenemos que ver desde la directiva dónde estamos errando. Quizás nos esté faltando paciencia o estemos confundiendo los objetivos».

«Aunque sea un palo duro, sobre todo tratándose de un año tan especial como el 50º aniversario, siempre hay que verlo desde el lado positivo», añade el dirigente si se plantea el descenso. «Habrán sido en ese caso siete años maravilosos en Plata,disfrutando del balonmano al más alto nivel». Sólo exige «ser capaces al menos de luchar hasta el último día».