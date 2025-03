El movimiento perpetuo

Puede presumir Raquel Rodríguez de cómo ha crecido su criatura. La soñó y la parió contra adversidades y consejos, justo después de la pandemia. Aquella primera edición de Move It Vigo reunió a 700 bailarines en el Mar de Vigo. A un millar, al año siguiente. Llegó después la mudanza al Ifevi para congregar a 1.200. El festival de danza urbana repetirá localización el 5 de abril, en esta cuarta edición, rompiendo nuevamente su techo: 1.400. «Está considerada una de las mejores competiciones a nivel nacional. Me siento orgullosa», confiesa Raquel. Su Move It ha arraigado a la vez que permanece en movimiento.

La profesora viguesa sigue cargando en solitario con la preparación del evento. Para ordenar la locura vibrante de la jornada en sí dispone de «un gran staff», que incluye a marido y familia. No se olvida del patrocinio de Gadis y la colaboración de Vodea y Adri Ramilo Fisioterapia. Tampoco de las instituciones. «Nunca bailarás sola», le promete el secretario xeral para o Deporte, José Ramón Lete Lasa.

Presentación del certamen de baile urbano Move it 2025. / José Lores

La presentación de este IV Move It Vigo Urban Dance Competition se oficia en el Hotel Coia. Acuden también la vicepresidenta de la Deputación de Pontevedra, Luisa Sánchez; la delegada de la Xunta en Vigo, Ana Ortiz; el responsable del Servicio Provincial de Deportes, Daniel Benavides, y el gerente del Instituto Ferial de Vigo, Arsenio Prieto, que arropan a Raquel y elogian su proyecto. «Ha sido un éxito y lo seguirá siendo», pronostica Ortiz. Sánchez lo considera «consolidado». Lete recuerda que el gobierno gallego otorgó oficialidad en 2011 al baile deportivo, que ha alcanzado las 1.100 licencias autonómicas; el 83% de ellas, femeninas. Menciona el Mundial de hip hop que se celebra este año en Narón, las ligas de hip hop y break, el festival Compostela Street, el talento de jóvenes como Alicia Babarro y David Amor... «Queremos crecer por todas las vías», determina.

El Move It Vigo contribuye a esa efervescencia con cifras apabullantes. Esos 1.400 bailarines, de toda edad y condición, se distribuirán en sus diferentes categorías –baby, infantil, júnior, mini parejas, minisolistas por la mañana; youth, absoluta, minicrew, parejas, solistas, premium, megacrew y heels, por la tarde– para ejecutar más de 200 coreografías, algunas de hasta 40 ejecutantes, sobre un escenario de 12x14 metros. Acudirán desde las cuatro provincias; también desde León, Asturias y Viana.

De la ceremonia se encarga Hurakán Bastida y compondrán el jurado las barcelonesas Bea Villabol y Ariadna Aranega y por Vicky Gómez, profesora en Operación Triunfo y coreógrafa de Abraham Mateo, entre otros artistas. Ellas decidirán el reparto de 4.300 euros en premios, además de medallas, trofeos y, como novedad, becas para las escuelas Urban Dance Factory, Future Dance School (Barcelona), Élite Dance School, Esencia Studios, The X Hod (Madrid) y el Summer Dance Camp cántabro. Las entradas están disponibles en www.moveiturbandance.com.