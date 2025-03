A Xunta exercerá a acción popular en casos de violencia

O conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes, Diego Calvo, anunciou que a Xunta impulsará a modificación da lei do deporte de Galicia para que o Goberno galego poida exercer a acción popular nos procedementos penais por violencia no deporte, na forma e condicións establecidas pola lexislación procesual. Trasladouno nunha comparecencia na Cámara autonómica, onde remarcou que se expón como «unha medida disuasoria» e «un paso máis» no traballo impulsado por «o conxunto do sistema do deporte galego» –citou a federacións, á Comisión do Control de Violencia, aos equipos, os clubs e a propia Xunta, entre outros–.