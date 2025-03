O Pino e Boqueixón gañan a Copa Galega U12 e U15

Un cento de futbolistas das categorías U12 e U15 xuntáronse no campo de Coia na Copa Galega organizada pola Asociación Galega de Fútbol Gaélico (AGFG). Esta cita dá conta dos froitos do traballo realizado desde as Gaélico Escolas PuntoGal nestes anos.

Con respecto ao pre-Fèile –campionato de Europa– do ano pasado a participación de futbolistas federados duplicouse alcanzando os 100 rapaces e rapazas. Tamén se pasou de cinco equipos a dez (chegados de seis clubs). Houbo representación das catro provincias.

Na categoría U12 disputouse un triangular entre O Resio (CEIP Virxe do Rocío, Vigo), Esquíos (Toén) e Boqueixón, que foi o equipo que resultou vencedor. Nos U15 a competición dividiuse en dous grupos pasando ás semifinais os dous primeiros equipos de cada un deles. A primeira das semifinais tivo como resultado O Pino (A Coruña)-Turonia (Gondomar),26-13; e a segunda, Boqueixón-Lugh I (Friol), 37-10. Accederon así á final O Pino e Boqueixón, con vitoria dos primeiros por 26-20. Outros participantes foron O Resio Keltoi (Vigo), Lugh II e Esquíos.