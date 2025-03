Dos décimas: un preparador físico vigués, en el asalto a un título europeo

Vida y destino, escribió Vasili Grossman. El camino que se elige en cada encrucijada y lo que, de alguna manera, ya está escrito sin que la mano humana lo pueda modificar. El BAXI Ferrol inicia hoy, en A Malata, su asalto a la Eurocup Women frente al ESBVA francés. La final se completará dentro de una semana, en Villeneuve D’Asq. Quizá el título dependa de un último vuelo del balón y su vacilación sobre el aro. No cambiará tal sentencia la aventura ferrolana. Desde la banda estará observando su resolución Álvaro Alonso Arenas. El preparador físico, espectador y a la vez actor en esta trama, inició su propio viaje hace muchos años, en el patio de un colegio vigués. Su sólida formación lo ha impulsado. En ocasiones, sin embargo, algún dios ajeno escogió por él: las escasas décimas de un expediente académico o una conversación entre amigos. Talento y fortuna. «Si lo piensas...», se maravilla Álvaro, asomado a la grandeza.

Nada se habría imaginado aquel niño que descubrió el baloncesto en 2º de Primaria, en el Apóstol. Militaría después en el Seis do Nadal. La adolescencia consolidó su pasión infantil y dirigió sus estudios. Se licenció en Ciencias del Deporte en Pontevedra y luego completó un máster. Le aguardaba un mundo hostil. «Eran años de crisis. No salía trabajo, nada que me motivase», recuerda. «Casi por casualidad tuve la oportunidad de hacer fisioterapia». La nota, sin embargo, no le alcanzaba para cursarla en Pontevedra. Le faltaban 0,2 puntos. Se mudó a Ponferrada.

La capital berciana tiene una importancia capital en su trayectoria. Durante los cuatro años del grado jugó en el CB 6,25, en cuyas categorías inferiores también adiestró. Allí conoció al leonés David Barrio, con el que comenzó a compartir «tecnificaciones y proyectos». También anhelos y ambiciones. «Siempre hablábamos de qué hacer al acabar la carrera. A través de David, que tenía contactos, me salió la oportunidad de irme de entrenador de cantera a Vinaroz. Fue mi primera experiencia no amateur en el baloncesto».

Lo concreto y lo general forjan el itinerario. La pandemia, que estalla durante esa estancia en Valencia truncándolo todo, y la amistad inquebrantable de Barrio, que lo reclama a su lado en el Ciudad de Ponferrada, de LEB Plata. Álvaro lo acompañará como preparador físico y fisio durante dos temporadas. «Fue cumplir el sueño de trabajar en un equipo profesional. Sin Barrio, sin aquellas coincidencias, hubiese sido imposible que nadie contase conmigo», acepta.

La plantilla del Baxi Ferrol, recibida por su afición. / Daniel Abelenda

Torrelavega se erige como nueva estación de paso en la travesía de Álvaro; dos años, esta vez, en el Alega de LEB Oro. «Al final quería cambiar de aires y buscar cosas nuevas», explica e insiste. «Intentas moverte y tal, pero resulta difícil. También es conocer gente, que hablen entre ellos...». Uno de sus íntimos, Juan Recondo, técnico céltico en A Madroa, le mencionó su caso a Rubén Domínguez, que colabora como psicólogo con el club celeste y de amplio recorrido por los banquillos baloncestísticos –Cíes, Breogán, Cortegada–. Y Rubén, a su vez, se acordó de tal recomendación cuando Lino López, entrenador del BAXI, le reveló que se había quedado sin preparador físico mientras ambos presenciaban unos ejercicios de Moncho Fernández en el Obradoiro.

–Dame su currículo.

Álvaro recuerda bien su entusiasmo cuando descolgó el teléfono y oyó la voz de Lino. «Era la primera vez que un equipo gallego se interesaba por mí. Me ilusionaba volver cerca de casa después de tantos años. El acuerdo resultó fluido». No es que desprecie los méritos que tan profusamente ha ido recolectando: «Las dos carreras, todos los títulos de entrenador... Soy el combo completo», bromea. «Los contactos y la formación te abren puertas». Siempre añade, con todo, la coletilla de lo impredecible: «Todo me fue cuadrando».

Curiosamente Lino no le habló, durante aquella negociación, de que el BAXI disputaría competición europea. Aunque les asistía el derecho deportivo, faltaba aún la financiación que lo sustentase. Cuando patrocinadores e instituciones se comprometieron, Álvaro se encontró de repente con el reto complejísimo de conservar afinada la maquinaria humana del equipo durante un calendario de esfuerzos duplicados. «El año ha sido una locura. Tú planificas a largo plazo dentro de lo posible, pero...».

Porque en realidad no sólo hay que alinear lo urgente y lo necesario; lo inmediato y lo posterior. También lo que es posible que suceda y por tanto, lo que no. Para acceder a la Eurocup tuvieron que superar antes una eliminatoria previa, a mediados de septiembre, contra el Battipagliese. «Todo parecía bonito, pero nos podíamos quedar fuera. Nos condicionó toda la pretemporada. Siempre me viene a la cabeza ese momento de irnos a Italia, con una plantilla completamente nueva, sin que casi nadie en el club tuviese experiencia en Europa. Yo, al menos, iba con miedo».

Alvaro Alonso. / BAXI Ferrol

No sólo arrasaron a aquel primer rival. También a todos los demás que se han ido poniendo por delante sin dejar de conservar cierta tranquilidad en la Liga. «Visto ahora se pensará que no, pero el objetivo real del club era conseguir la permanencia. La aseguramos en el pasado partido ante el Araski. Como hemos estado regulares, no se le ha dado ningún bombo». Un triunfo que también mantiene vivo al Celta Femxa Zorka, al que recibirán dentro de un par de jornadas: «Lo malo es que nosotros nos jugaremos entrar en play off. Es duro. Al Celta le deseamos lo mejor, ya no sólo yo como vigués; nos compensa a todos que otro equipo gallego esté ahí».

Ese trance se aplaza. El BAXI Ferrol, excluido de la reciente Copa de la Reina, ha podido preparar con tiempo su primer duelo con el ESBVA. «Un momento de paz antes de la tormenta», describe Álvaro. «Ya me empiezan los nervios».

–No me creo aún que estemos aquí –repite en las conversaciones.

«Evidentemente ahora que ya estamos metidos en la final, vamos a muerte, a intentar traer la copa. Queremos la guinda. Pero la temporada en sí es un premio para todos ya. Tenemos que estar orgullosos, pase lo que pase», proclama. Pasará lo que contrapesen la vida y el destino; el talento y la fortuna. Álvaro no puede olvidarse de aquel 0,2 que le faltaba: «Si lo piensas...»