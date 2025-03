Nada se salió del guion. El Porriño fue lo que esperaba su entrenador, el Hazena Kyzvart respondió a las virtudes apuntadas en las interminables sesiones de vídeo. Lo que casi nadie imaginaba es que en medio de un nivel tan grande de exigencia, con la tensión propia de una semifinal europea los dos equipos pudiesen competir con ese nivel de perfección. Veinticuatro horas despues Isma Martínez aún procesa lo vivido. Se reconforta con el sobresaliente partido de las suyas y se preocupa por lo que viene el próximo sábado, cuando en la localidad de Cheb tengan que defender los tres goles de renta que arrancaron tras un partido tremendo.

Isma Martínez admite cierta sospresa porque «esperaba un partido de alto nivel como lo fue, con los dos equipos ofreciendo su mejor versión, pero a lo mejor lo que no imaginaba era ese nivel de acierto. Creo que nosotras estuvimos brillantes y aún así solo conseguimos tres goles de renta porque el partido tuvo un nivel muy alto». Explica el técnico que «lo normal es que pesasen los nervios, que hubiese pérdidas...pero la verdad es que casi no se dieron y las jugadoras mostraron un nivel de acierto en ataque muy alto, que se diese un marcador tan elevado. Y además sucedió con los dos equipos defendiendo a un nivel muy alto, pero me llamó la atención el nivel al que estuvieron ambos equipos en situaciones ofensivas».

Se sonríe el técnico cuando piensa en lo que les espera el sábado en la República Checa y se atreve con una sentencia muy clara: «Tres goles son pocos...Ellas van a apretar mucho en su pista». Y pide un deseo (en el que tendrán mucho que ver) y es «que ellas no estén tan bien en el lanzamiento y nosotras podamos estar cerca del nivel que ofrecimos en el partido del domingo. Sería la situación ideal».

El técnico del Porriño ya asume con naturalidad verse una vez más en medio de una semana imposible en la que se le acumulan los partidos. Vuelta al excel, a la gestión de esfuerzos, de los descansos y a establecer prioridades: «El partido contra el Málaga está muy mal colocado, pero no queda otro remedio que competiro pero con la vista puesta en el sábado». Reconoce, eso sí, que todo al final tiene sus consecuencias: «En la Liga es importante también no perder la posición que teníamos y ese colchón. Luego cuando volvamos de la República Checa tendremos un poco más de margen y todos los partidos vendrán más espaciados, pero mientras tanto no nos queda otra que gestionar descansos, minutos. Días como el de ayer –por el domingo– o el de este sábado no dan para pensar ni guardar nada. Quien esté bien sigue en la pista y no hay otra. El del miércoles contra el Málaga si es para pensar en este tipo de cosas y para tener claro que tenemos que seleccionar las batallas».

Una semana complicada que finaliza el sábado en Cheb

En este calendario de locos que vive esta temporada el Conservas Orbe Zendal Porriño la semana que acaba de empezar no lo es menos. Después de una leve sesión de recuperación de ayer, las jugadoras entrenarán hoy para afrontar el partido de Liga que mañana les enfrenta al Málaga Costa del Sol (un rival directo) en su pabellón. A partir de ahí todos los sentidos estarán puestos en el duelo ante las checas. Empieza todo el jueves con un viaje hasta Lisboa, donde tomarán el vuelo que las llevará a Praga. Desde allí deplazamiento por carretera hasta Cheb (hay unos 170 kilómetros) para dormir y esperar el entrenamiento del viernes por la tarde en el pabellón donde al día siguiente afrontarán el duelo de vuelta de las semifinales de la EHF European Cup. Una pequeña tortura, pero el fin lo compensa todo.