El Rocky de verdad

Si no fuera por el 24 de marzo de 1975, hoy hace cincuenta años, la historia de Chuck Wepner no sería muy diferente de la de miles de boxeadores modestos forjados en peleas de tercera, llenos de heridas mal cicatrizadas y cuya máxima aspiración en la vida era colarse una noche cualquiera como sparring de una celebridad. Fama fugaz, bolsa generosa.

Pero este peso pesado nacido en Bayonne, un pequeño pueblo de Nueva Jersey de vida agitada, encontraría su momento de gloria cuando enfilaba el tramo final de su modesta carrera y nadie esperaba grandes cosas de él. Era un tipo grande y con una evidente tendencia a engordar. Trabajaba como guarda de seguridad y casi todo su tiempo libre se lo dedicaba al boxeo, su absoluta pasión. “Este es un pueblo difícil, con mucha gente de los muelles y la base naval. Había que luchar para sobrevivir” decía sobre su entorno. No tenía grandes condiciones, pero suplía con creces su falta de pegada y técnica gracias a su notable capacidad para encajar. Era uno de tantos jornaleros del ring, criados en los destartalados gimnasios americanos, que un día se hacen profesionales con la confianza de encontrar el combate, el golpe que les cambie la vida y que suelen terminar arrinconados en los rankings y paseando su tripa por veladas desangeladas. Wepner respondía a ese perfil. Desarrolló una carrera discreta que le dio la oportunidad de ser campeón estatal y de servir de sparring para dos leyendas como Sonny Liston y George Foreman. En estos duelos es donde se ganó el apodo de «El sangrador de Bayonne» por la imagen que ofrecía a la conclusión de los combates debido a las brechas que se le abrían sobre todo en las cejas. «Me he cortado afeitándome» solía gritar a los árbitros cuando interrumpían el combate para comprobar su estado o para pedir al médico que le atendiese. Para él era un simple juego. El duelo con Liston, un pegador descomunal, fue el mejor ejemplo del carácter de Wepner. En el séptimo asalto su rostro era una inmensa mancha de sangre. Su cara estaba hinchada y el árbitro tenía la sospecha de que no veía. Se acercó a él y le preguntó cuántos dedos le estaba mostrando. Su entrenador, Bill Prezant, le dio tres pellizcos en la espalda para que acertase la respuesta y poder continuar con la pelea (la prima para ambos era más grande cuanto más tiempo estuviese sobre el ring). Solo duró treinta segundos más porque veía todo borroso, Liston le acertó con un gancho sin muchas pretensiones y él devolvió el golpe... al hombro del árbitro, que detuvo el combate de inmediato. Wepner se jactaba de que a lo largo de su carrera recibió más de trescientos puntos en su rostro. La cuenta, seguro que exagerada, solo le importaba a él, que había edificado su modesta leyenda gracias a derrotas, heridas y sufrimiento.

En 1974, con 36 años, el joven promotor Don King había concertado un nuevo duelo de Wepner con George Foreman que en aquel momento era el campeón del mundo de los pesados. Había dado una buena respuesta en el primero y tras perder con Liston encadenó una serie de victorias ante rivales considerables. King creía que el de New Jersey ayudaría en la preparación de los siguientes compromisos de Foreman. Pero surgió un imprevisto y el combate se aplazó por culpa del baile de fechas del legendario duelo entre Ali y Foreman en Kinshasa. Ganó Muhammad y sorprendentemente el nuevo campeón de los pesos pesados aceptó mantener el compromiso de Don King con Wepner y poner en juego su título. El propio interesado fue el primer sorprendido. Estaba en su casa una noche viendo un episodio de «Kojak» –su serie favorita– cuando recibió la llamada de su propia madre que le dijo que acababa de escuchar en la radio que iba a pelear con Muhammad Ali.

Wepner cobraría 100.000 dólares de fijo por la pelea (Ali recibiría millón y medio) y esa cifra le permitió por primera vez en su carrera centrarse en la preparación del combate sin tener que cumplir un horario de oficina ni atender otras cuestiones. Hasta ese momento sus días consistían en trabajar de guardia por la mañana, vender licor en una tienda por la tarde y pasar las últimas horas del día en el gimnasio de Bayonne. Gracias a la bolsa garantizada se marchó siete semanas a las montañas con su mánager, Al Braverman, y su entrenador, Bill Prezant. Trabajó y descansó como los profesionales y presentó un aspecto muy mejorado en los actos de promoción del combate, donde soportó de forma estoica las clásicas y agotadoras burlas de Muhammad Ali. Wepner estaba fuerte, más que nunca. Tenía 37 años y en toda su carrera jamás se había sentido así. La mañana del combate entregó a Linda, su mujer, un regalo. Se trataba de un conjunto de ropa interior. «Esta noche dormirás con un campeón del mundo» le dijo insinuante.

El Coliseo de Richfield, en Ohio, se llenó por completo para ver a Muhammad Ali y el combate fue lo que se esperaba. Una sucesión de golpes del campeón del mundo, que dominaba con pasmosa facilidad a Wepner, quien encogido trataba de asimilar las combinaciones de su rival. Su resistencia tenía entusiasmado al público. Era todo lo que tenía que ofrecer. El duelo no terminaba antes porque al campeón del mundo le interesaba estar más tiempo en el ring como parte de su preparación. Pero en el noveno asalto sucedió lo impensable. De forma sorprendente Wepner soltó un golpe furtivo hacia el cuello de Ali que le hizo tambalear antes de acabar sobre la lona. Solo Joe Frazier lo había conseguido hasta ese momento.

El silencio del recinto y el gesto de incredulidad de Ali son la mejor forma de explicar lo que supuso ese golpe. Wepner se dio la vuelta convencido incluso de que su golpe había terminado con el combate. Se acercó a la esquina y le dijo a su entrenador: «Coge el coche que nos vamos al banco. Somos millonarios». Bill Prezant le miró risueño y le respondió: «Date la vuelta, que se acaba de levantar y tiene cara de estar enfadado». A partir de ahí, llevado por la deshonra de la caída, Ali aumentó la intensidad de sus golpes mientras Wepner aguantaba como buenamente podía. En el último asalto no resistió más. Una combinación le mandó a las cuerdas y el árbitro detuvo el combate. Solo faltaban diecinueve segundos para el final. Cuando llegó a casa, cansado y con la cara llena de marcas, aún tuvo que soportar el sarcasmo de su mujer: «¿Sabes si Ali viene a mi habitación esta noche o tengo que ir yo a la suya?».

Aquella noche, sentado delante de la televisión, Sylvester Stallone encontró en aquel combate la inspiración para escribir el guion de “Rocky” que él mismo interpretaría año y medio después y con el que su carrera cambiaría para siempre. De hecho, el actor tenía la intención de que Wepner hiciese un pequeño papel en la segunda entrega de la saga (en la que Rocky Balboa vuelve a pelear con Apollo Creed) pero sus condiciones personales no eran las mejores, ya que había comenzado a enredarse con las drogas y pequeñas condenas por posesión que desaconsejaban su inclusión en la película. Pasados los años, recuperado de esos problemas y bien aconsejado por algún abogado con olfato Wepner demandó a Stallone por apropiarse de su historia para construir la del “potro italiano” y aunque el actor negó al principio cualquier relación entre ambas historias, asesorado por sus representantes legales, acabó por llegar a un acuerdo económico para evitar un posible juicio. Todo el mundo da por hecho que esa fue la bolsa más importante de su carrera, más que la recibida la noche en la que se vio las caras con Muhammad Ali.

