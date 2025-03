El Porriño se cita con la historia

Vive Porriño la tensión de las vísperas grandes. El Conservas Orbe Zendal está a un par de horas de meterse en la primera final europea de su historia. Le quedan dos complicados pasos que dar: esos duelos ante el Hazena Kynzvart checo de las semifinales que esta tarde arrancan en el municipal porriñés.

En medio del exagerado calendario que las jugadoras de Isma Martínez han soportado durante los últimos meses, con el desgaste que conlleva, la cita de esta tarde está marcada en rojo desde el día que metieron la cabeza entre las cuatro mejores de la competición. Nadie va a guardarse nada. El Porriño viene de perder en Liga a comienzos de semana –en un partido en el que las cabezas estaban en la cita europea– y en el club tienen claro que no tendrá un coste ni parecido alguno con lo que están a punto de vivir.

Isma Martínez ha cuidado a la plantilla para llegar en las mejores condiciones al duelo de esta tarde. Solo Daniela Moreno, que ha sufrido una rotura fibrilar hace bien poco, es duda para la cita. No se tomarán riesgos porque lo importante es no perderla por más tiempo. El resto están en perfectas condiciones, cansadas, pero en disposición de ofrecer lo mejor para superar a un rival que ofrece una cara muy diferente cuando actúa como visitante. En su pista ya ha demostrado que es un rival temible, pero en los desplazamientos baja algo su nivel y eso es algo que las porriñesas tratarán de aprovechar para conseguir un marcador que aumente sus esperanzas de subirse al tren de la final. Isma reconocía en la víspera que necesitarían renta de goles aunque no era algo que le quitara el sueño porque se ve en condiciones de plantarles cara. El técnico se ha empapado de información que ha trasladado a las jugadoras en las últimas horas. Avisa sobre la portería, sobre su lanzamiento exterior y sus ganas de correr y acelerar las transiciones. Sobre todo ello han trabajado esta semana en Porriño en esa mezcla de ilusión y de responsabilidad que acompaña una cita de este calibre.

Otro factor esencial va a ser el ambiental. Se espera que el Municipal porriñés registre hoy una de sus grandes entradas y no se descarta que se llegue a ese aforo de 1.500 que tiene la pista y que solo se ha conseguido en un par de ocasiones. El partido lo merece, el equipo también. La historia está esperando a la salida.

HORA: 19:00 (TVG2)

PISTA: Municipal de Porriño.