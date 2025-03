Peleteiro no se baja del podio

Por si había alguna duda, Ana Peleteiro se reafirmó ayer como referente española con un bronce en triple salto en los Mundiales de Nanjing solo 15 días después de colgarse el oro en el Europeo. Peleteiro demostró por enésima ocasión que compite como los ángeles y volvió a dar el máximo pese a los problemas de rodilla que la obligarán a centrarse ahora en ponerse sana otra vez de cara al verano con el campeonato de Europa de selecciones en Vallehermoso y el Mundial de Tokio como grandes retos. La misma ambición que la llevó a dejar el grupo de Iván Pedroso tras ser sexta en París para ponerse a las órdenes de su marido y excampeón europeo Benjamin Compaoré en su Ribeira natal la llevó a encomendarse al veteranísimo doctor Pedro Guillén para obrar el milagro de su recuperación.

La gallega se colgó el oro en el Europeo indoor y ayer conquistó su novena medalla absoluta, un bronce mundialista con 14,29, por detrás de la estelar cubana Leyanis Pérez Hernández (14,93) y de su compatriota Liadagmis Povea (14,57). En sus condiciones, era lo máximo a lo que podía aspirar y lo consiguió. La amenaza para el podio era Thea Lafond, actual campeona olímpica y mundial, pero que viene de una lesión y a quien una gastroenteritis desarmó horas antes de la final. La de Dominica pasó una noche terrible e incluso tuvo que visitar el baño entre salto y salto. Aún así saltó por encima de los catorce metros y se quedó a menos de veinte centímetros de la gallega.

La prueba se resolvió rápido, tal y como sucedió en el reciente Europeo de pista cubierta en Glasgow. Las tres medallistas firmaron su mejor registro en el primer intento. Ninguna fue capaz de mejorar en los cinco intentos posteriores y para el resto de participantes los catorce metros parecían una utopía visto el nivel (en franca decadencia) de la competición. Solo quedaba la duda de si Lafond (que fue mejorando según avanzaba la competición) progresaría lo suficente para asaltar una plaza de podio. No fue así y el podio habló castellano con las cubanas Pérez y Povea y la gallega Peleteiro.

La atleta de Ribeira logró su novena medalla absoluta y sigue a rebufo de las 14 de la histórica saltadora de altura y campeona olímpica Ruth Beitia (en Río-2016), a lo que habría que sumar su oro con tan solo 16 años en el Mundial Junior de Barcelona allá por 2012.

Después de ese triunfo en el Lluís Companys barcelonés, la discípula de su marido Benjamin Compaoré vivió años complicados en los que le costó asumir que era una estrella en ciernes cuando todavía estaba a año y medio de la mayoría de edad. Sin embargo, ese carácter que la ha llevado a ganar nueve medallas la hizo levantarse cuando algunos especulaban con que podría convertirse en un juguete roto. Peleteiro empezó su resurrección en 2017 con una plata en el Europeo sub-23 otra vez por encima de 14 metros (14,19) y confirmó ese paso adelante a nivel de madurez con un bronce en el Mundial Indoor de Birmingham de 2018 (14,40). Fue la primera de sus ocho medallas en grandes campeonatos absolutos.

La mejor saltadora horizontal de la historia del atletismo español cuenta con tres oros (Europeos bajo techo de Glasgow 19 y de Apeldoorn 25, y Europeos al aire libre de Roma 24) y una plata en el Europeo Indoor de Torun 21. Completan su palmarés absoluto cinco bronces (uno muy valioso en los Juegos de Tokio-20 con su récord español de 14,87, el de Birmingham, el de los Europeos al aire libre de Berlín 18, el del Mundial en pista cubierta de Glasgow 24 y el ayer en Nanjing.

La jornada sirvió para engrandecer la figura de Grant Holloway que sumó su tercer oro en los 60 vallas y de Jakob Ingebrigtsen que se impuso en la final de 3.000 para agigantar su palmarés.

«Sabía que el oro estaba lejos porque me dolía la rodilla»

La atleta española Ana Peleteiro-Compaoré admitió que «el oro estaba lejos» durante el concurso de triple salto en el Campeonato del Mundo en pista corta, que se está disputando en Nankín (China), ya que le «dolía la rodilla», pero sintiéndose «contenta» por haber ganado medallas durante una temporada bajo techo «casi sin preparación».«No es fácil; y menos hoy, la verdad. Con muchas molestias desde el principio de la competición ,luchando todo el rato contra los monstruos, luchando hasta último intento... Creo que incluso pequé de novata y tendría que haber pasado el quinto intento para intentar hacer un buen sexto», declaró a la Real Federación Española de Atletismo (RFEA). El título se lo adjudicó la cubana Leyanis Pérez, con 14,93 m.«Pero bueno, estaba ahí y quería luchar por más. Sabía que hoy el oro estaba lejos porque me dolía la rodilla, pero creía que la plata la podía atacar. Pero estoy contenta. Si me dicen esto hace un mes, jamás me lo hubiese ni imaginado. Pensaba que no podría ni ir al Europeo y acabo una temporada de pista cubierta, que pensaba que no iba a existir, con un oro [en Europeo] y un bronce en un Mundial, y ganando la campeona olímpica», se refirió Peleteiro a Thea Lafond, saltadora de Dominica.En este sentido, dijo estar «muy contenta» por las otras medallistas. «Sobre todo por Lia [Povea], que llevamos compitiendo toda la vida juntas y nunca había ganado una medalla en absoluto. Estoy supercontenta por ella y creo que se lo merecía, creo que hoy ha sido un magnífico día para todas», aludió a la cubana que se colgó la plata con 14,57 m.«Si necesito descansar dos semanas, tres o cuatro, ya las descansaré, pero en Tokio voy a estar en mi mejor versión: fina, competente y con mil ganas, así que eso es lo más importante», aseguró Peleteiro, pensando en el Campeonato del Mundo al aire libre que se celebrará del 13 al 21 de septiembre de este mismo año en la capital de Japón.