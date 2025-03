El derbi que lo decidirá (casi) todo

Derbi vigués, versión segunda vuelta. La ciudad deportiva de A Madroa recibe un partido trascendental para célticas y sardomistas este sábado (16:00 horas), después del 1-0 de noviembre en As Relfas. Con una cabeza de clasificación muy apretada (Dépor B es líder con 61 puntos, seguido del Olímpico leonés con 60, As Celtas con 59 y Sárdoma con 57), este duelo de la vigésima quinta jornada no permite ya reparar errores.

Se lo pierde Albiol, la pichichi del grupo 1 de 3ª RFEF, cuya incontinencia verbal con el colegiado le ha costado al equipo de Toni Martínez quedarse sin su goleadora en tres partidos. El resto del plantel, a disposición de Martínez y de Val, con alguna jugadora entre algodones.

El Celta de Vicky Vázquez necesita el triunfo en un recinto donde no ha cedido un solo punto. En A Madroa, aunque le costó doblegar al Valladolid (1-0) y ganó justo al Lugo (2-1), se ha mostrado intratable. La derrota ante el Dépor B (1-2) se produjo en Balaídos.

Las celestes esperan el respaldo de su fiel afición una jornada más -no solo acude en buen número a Candeán sino que también se desplaza cuando las célticas son visitantes-. De hecho, como viene siendo habitual en las últimas jornadas, habrá un servicio especial de Vitrasa a A Madroa.

Con seis jornadas en disputa incluida la presente, el Celta necesita el triunfo para seguir la estela de los dos primeros, porque campeón y subcampeón, después de treinta jornadas, ascenderán de forma directa. Lo demás es lotería. El tercero tiene plaza segura en las eliminatorias de ascenso y, muy probablemente, el cuarto, dependiendo de los puntos finales respecto a los cuartos de los demás grupos. Pero el proyecto céltico no se diseñó para especular ni para perder otro año en una categoría que la RFEF ha anunciado que será autonómica, como ya ocurre en el fútbol masculino, en la campaña 25/26.

En la ida, un gol de Judith Gallardo en el minuto 17 colocó al Sárdoma como mejor equipo de Vigo en la práctica. Ahora las de Vázquez intentarán devolver la moneda como hicieron ante el Friol (2-0), el otro equipo que las tumbó, por idéntico marcador (1-0) en la primera vuelta.

“Sigamos soñando; la suerte para triunfar en A Madroa se llama creer en nosotras mismas”, ha apuntado Chicho Val (Sárdoma CF).

El Celta anunció su convocatoria ayer noche. Respecto al equipo que ganó la semana pasada en Santa Isabel (1-2) al Victoria FC, una sola variación: entró en la lista de dieciocho la delantera gondomareña Emma Domínguez y salió la castellana Celia Fontecha. Sí hay variaciones sobre el equipo que perdió en la primera vuelta contra las blanquiazules: en aquella oportunidad Nuria Gómez fue la portera titular, pero ahora son Naiara Martínez y Adriana Alonso las guardametas convocadas, la centrocampista María Calvar está lesionada, Paula Rodríguez no fue convocada en noviembre para la zaga y tampoco Noelia Pereira arriba. En la relación de jugadoras para el acta, seis ex de As Relfas: Elena Pérez, Sara Álvarez “Muñi”, María Figueroa, Paula Lorenzo, Irene Fernández y Noelia Pereira.