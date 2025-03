Adrián Ben ya tiene la final que le faltaba

Adrián Ben no se pierde una fiesta grande. El gallego estará el domingo (13:30 horas, Teledeporte) en la final de los 1.500 metros del Mundial de pista cubierta de Nanjing después de lograr una agónica clasificación que conoció mientras se recuperaba de una terrible «pájara» que le vino a visitar cuando su cuerpo trataba de digerir el esfuerzo realizado en la primera de las series.

El de Viveiro, el «centollo», volvió a demostrar su capacidad competitiva en una prueba que ahora mismo no es su especialidad (está en plena transición desde el 800) pero fiel a su costumbre se dejó el alma para ganarse una de las nueve plazas para la final y volvió a acreditar su buena relación con la estrategia. Fue tercero en su serie, la primera, a solo dos centésimas del segundo clasificado, pero el tiempo (3:36.95) fue el mejor de los terceros y eso le dio el billete, el único que había por tiempos.

El gallego firmó su mejor marca personal bajo techo en la distancia y a partir del domingo ya podrá presumir de haber corrido en finales de todas las grandes competiciones del atletismo mundial (los dos europeos, los dos Mundiales y los Juegos Olímpicos).

Ben corrió con su habitual inteligencia y con ese don para el trabajo táctico que le ha llevado a conquistar cimas inabordables para atletas de similar categoría a la suya. Pero el de Viveiro añade a sus condiciones y a su preparación una cabeza que funciona con frialdad en situaciones de máxima tensión. Su cerebro permanece fresco cuando a su alrededor casi todo el mundo obedece a los instintos más primarios. El discípulo de Arturo Martín aguantó en una carrera de ritmo muy vivo durante las primeras vueltas en la quinta posición sin moverse ni un metro de mas. Bien resguardado, sin abandonar la cuerda, favorecido por una prueba limpia en la que los seis participantes parecían coordinados para evitar roces innecesarios –un peligro añadido en la pista corta– hasta que llegase el momento definitivo. A falta de cuatrocientos metros inició sus movimientos y se situó tercero, siempre cerca de la pareja que lanzó en ese momento la carrera (el americano Prakel y el británico Gourlye). Se soldó a ellos hasta mediada la vuelta definitiva, momento en que trató de colarse sin éxito en la última vuelta por el interior. Parecía que ahí podían acabarse sus esperanzas, pero nada más lejos de la realidad. En el último cien aún tuvo fuerzas para lanzar por fuera su último ataque en busca del segundo puesto. Apretó al máximo y metió el pecho, pero se quedó a dos centésimas de lograr la clasificación por puestos. Se sentó a esperar las siguientes series con la esperanza de que ninguna fuese más rápida que la suya. Durante unos minutos estuvo sentado en esa especie de silla caliente que se ha puesto de moda en ciclismo y atletismo (la tele manda), pero su cuerpo dijo basta. El «tío del mazo» vino a verle y Adrián Ben acabó en la pista contigua tumbado como un boxeador sonado mientras le ponían hielo frío en la cabeza. Allí apareció Arturo Martín a los pocos minutos, finalizada la última de las series en la que logró la clasificación Mariano García por puestos, para decirle que estaba dentro de la final y fundirse en un cariñoso abrazo con él mientras Adrián Ben no sabía si reír o ponerse a llorar. El domingo correrá la final junto a un elenco de atletas que tratará de revolverse contra la «dictadura» que suele imponer el genial Jakob Ingebrigtsen.

A la conclusión de la carrera, ya recuperado, Adrián Ben explicó que «no me mirado ningún tipo de tiempos, hice lo que me dijo el entrenador, que era correr fácil, tranquilo y gastar la bala que tenía cuando la carrera se había puesto rápida. Sabía que Gourlye, que iba detrás mía, en algún momento se iba a mover, intenté moverme lo mejor posible estando bien posicionado. La parte mala vino el americano me ha visto pasar por dentro a falta de 100 metros, ahí me he frenado por completo, creía que mi carrera se había terminado ahí, he intentado sacar fuerzas de donde no había para tirarme al final y premio a la valentía».

Peleteiro

Hoy es el turno para Ana Peleteiro, que disputará la final a partir de las 12:00 horas (Teledeporte). La gallega, después del oro en el Europeo, es una de las candidatas a las medallas aunque tendrá rivales complicadas, alguna de las cuales como Thea Lafond, campeona olímpica, se estrenará esta temporada en pista cubierta.