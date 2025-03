O noroeste agarda

Anda nervioso Sechu López. Non o desacougan os 760 kilómetros sobor do xeo ártico que pensa percorrer; o risgo das crebas e dos ventos. Tampouco treme pensando nos osos polares que cecais deban espantar a tiros ou no escuras que serán as noites a media travesía, cando ninguén poderá rescatalos dun mal tropezo. A algúns deses retos está afeito. Outros devece por enfrontalos. O que o tensa son estas horas previas, de intendencia e espera. «En canto suba ó avión, como sempre me pasou, cambiará o conto», anticipa.

Sechu, ourensano de nacemento, vigués de biografía, miñense de residencia, galego en suma, serenase a partir de mañá. Comeza a expedición Mar de Hielo. O extremeño José Trejo, o murciano Quitín Mira e máis el teñen planeado camiñar dende Resolute Bay, na illa de Cornawallis, ata Gjoa Haven, na de King Williams. Terras do Canadá que durante séculos contemplaron a búsqueda, preñada de épica, heroísmo e desgraza, do Paso do Noroeste, que debía unir o Atlántico e o Pacífico.

«Teño moitas ganas de marchar», di nestas horas tan atarefadas. «Os imprevistos, os pedidos que non dan chegado, a procura de patrocinadores... Estou bastante canso desta presión previa». Acostumado amáis a plantexar as súas viaxes en solitario, admite sobre o trío: «Estános custando sincronizar que levar para non repetir e que non falte de nada». Sempre mellor que sobre, en caso de dúbida, pero cada gramo contará cando arrastren as zorras ás súas costas. «Hai que afinar».

Non é, dende logo, a súa primeira andaina extrema. Na súa traxectoria, porén, destacan os cumios, como eses 8.000 conqueridos –Gasherbrum II, Annapurna e Shisha Pangma–. Cambia a aventura vertical pola horizontal. «Máis arriscado é o das grandes montañas, sobre todo se vas só, polo tema da altitude. Non temos ese problema. Si outros, como os días de aillamento. Nunca estiven tantos. Esta expedición é menos perigosa pero pode ser máis dura», resume.

Trejo, Mira e Sechu, que pasará antes pola Xunta a apañar unha bandeira galega, xuntaránse mañá en Madrid. No mencer do sábado partirán cara a Otawa, con escala en París. O día 24 vainos recibir o embaixador español no Canadá. Deberán tomar tres voos internos para alcanzar Resolute. Contan con empezar a travesía o 5 de abril «como moi tarde», tras aclimatarse, e arribar a Gjoa Haven arredor de 40 días despois.

Sen helicópteros nesas vilas, as motos de neve das asistencias teñen unha autonomía de 200 kilómetros. Fóra de aí deberán arranxarse por eles mesmos ante calqueira percance. Juan Taboada, meteorólogo de MeteoGalicia que colabora con Sechu dende hai 15 anos, advertiulle que se ten aberto unha fenda ampla no xeo case ó final da ruta. «Igual dentro de 15 días se volveu a pechar. O xeo depende de moitas variables. Xúntase, sepárase... Non nos preocupa demasiado», explica.

Taboada, en todo caso, forma parte dese equipo que os apoiará dende a distancia. «Vamos ben cubertos en canto a seguridade tanto en dispositivos como en información», aclara. Sechu sempre pregoaba, antes de cada ascensión: «Eu non quero morrer na montaña». É unha aclaración seica innecesaria, pero que segue a repetir nas visitas e chamadas desta semana. Ese «ata logo» é o seu ritual: «Procuro despedirme da xente importante na miña vida, a familia, algúns amigos… E tranquilizar a todos. A miña intención é volver, evidentemente. Se teño que renunciar a avanzar, darei a volta. Non estou tolo. Nós vamos a vivir experiencias interesantes. Sei que non todo o mundo sería quen de facelas pero é unha cuestión mental. Físicamente podemos soportalo».