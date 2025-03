Coia acolle este sábado a Copa Galega

A Copa Galega de Fútbol Gaélico U15 e U12 celébrase este sábado en Coia. A cita deportiva está organizada pola Asociación Galega de Fútbol Gaélico (AGFG) e pon de manifesto o traballo cosa base realizado nestes últimos anos nas Gaélico Escolas PuntoGal.

Máis de 400 nenos e nenas participan. O pasado ano, co gallo do Féile (Europeo) púxose en marcha o xermolo do que hoxe é a Copa Galega, o chamado pre-Féile. Se o ano pasado se contara con cinco equipos, este ano hai seis clubes e dez equipos, con representación das catro provincias.

Os equipos participantes na categoría U12 son O Resio (CEIP Virxe do Rocío-Vigo), Esquíos (Toén) e Boqueixón; e na U15 estarán Lugh Friol I e II (Friol - Lugo), O Pino, Boqueixón O Forte, O Resio Keltoi (Vigo), Turonia (Gondomar) e Esquíos.

Algún dos deportistas que acoden xa ten debutado coa Selección Galega B hai nada na III Celtic Cup. Cabe subliñar a proxección de xogadoras de base como Emma Rojas, que foi elixida MVP da III Celtic Cup.