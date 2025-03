El viento entre los cerezos: Xoel Franco, la nueva joya del CSCR Beade

Aguarda Xoel Franco la salida de los 1.000 en la pista cubierta de Expourense, apretándose junto a sus once rivales. El ansia que precede al estallido tensa sus músculos. Cinco vueltas lo separan del oro estatal. Ha ganado cómodamente su serie previa. No importa ese 2.47.69 casi al trote en la última vuelta. Imponen los 2.33.02 que logró hace dos semanas en ese mismo escenario. Un récord gallego, arrebatándoselo al guardés Álex Sierpes, que encoge a los demás aspirantes. Ningún otro acude por debajo de 2.38. Xoel cumple más que nadie el aforismo. Corre contra sí mismo. Suena el pistoletazo y arranca con ímpetu. Esa carrera, en realidad, comenzó hace tiempo, antes incluso de que él naciese.

Un día de 1984, Fito Fernández y su entrenador, Celso Rivas, le solicitaron una reunión al presidente del Centro Social, Cultural e Recreativo (CSCR) de Beade, Hipólito Sousa. El atletismo de esa parroquia viguesa se le había encomendado al Colegio Coutada. A los chiquillos se les acababa el recorrido deportivo a la vez que el escolar, a media adolescencia. Se pretendía prolongar tal vuelo. «Y en el centro cultural aceptaron asumir el club», precisa Fito.

El entrenador del Beade de Atletismo, Fito Fernández, y Xoel Franco, con sus dos medallas estatales. / Marta G. Brea

Él mismo ejerce de figura central en el relato. De atleta a entrenador, Fito cose edades y apacienta generaciones. Se ausentó durante algunos años para dedicarse al fútbol en Portugal. Regresó a casa en 2008, cuando estalló la crisis económica. El Beade atravesaba sus penurias particulares. «Me pidieron que me hiciera cargo del equipo, que estaba en horas bajas. Y hasta hoy», resume.

Xoel se ha puesto en cabeza y estira al grupo, que se va desgajando pieza a pieza. No teme desfondarse. Conoce bien sus latidos y sus frecuencias. El récord español sub 16 queda lejos de su alcance. Xavi Cabanilles lo situó en 2.25.48 en diciembre de 2023, en Valencia. «No digo que no pueda hacerlo, pero son palabras mayores», acepta Fito. El objetivo real es mejorar su propio registro, lo que supondría además el récord del campeonato; los 2.34.12 que en marzo de ese mismo año, y también en Valencia, realizó Ignacio Fontes.

El Beade ha transitado por estos últimos años con igual zancada que Xoel, edificando su propia ubicación entre Celta, AVA, Comesaña... De sus 104 miembros con licencia se encargan Fito y su ayudante, Pablo Figueroa; un discípulo al que los cartílagos de las rodillas mortifican y que se ha volcado en el cuidado de los más pequeños. «En este momento debemos ser de los mejores equipos en categorías inferiores», se congratula Fito, que también ejerce su apostolado como emisario de Xogade. «La mayoría procede de la parroquia, pero también de otros sitios quieren entrenar con nosotros. No voy a los colegios en nombre de Beade, pero muchos niños después preguntan, desean seguir...».

Inicios en el fútbol

Xoel fue uno de esos niños, él sí beadense, que se enamoró del galope como una racha de viento entre los cerezos de su valle; tal vez durante algún cross escolar del Coutada como el que se disputaba el pasado domingo, a la vez que él competía en Ourense. Hasta los 11 años lo combinó con el fútbol en el Santa Mariña. Jugaba de lateral. «No me daban las horas para todo. Decidí decantarme por el atletismo», explica. Nunca ha añorado el balón. No lo hace ahora, pegado a la cuerda del pavimento azul y mostaza de Expourense, con el catalán Marcel Samso aún resollando a su espalda.

Fito lo contempla desde la barandilla. Xoel trabaja a sus órdenes junto a otros chicos de su camada. El Beade reparte sus semanas entre Castrelos y Balaídos. Su catálogo no se ciñe al tartán. «Tenemos saltos, lanzamientos, carreras cortas, carreras largas, vallas... De todo», enumera el técnico. A Xoel, en ocasiones, le ordena unos ritmos que el joven excede.

–Para ya –le suele gritar Fito.

«Hay que controlarlo un poquito. Yo creo que él puede dar más, pero no dejar de ser un niño», reflexiona. «No me gusta adelantar etapas, sino que cada uno disfrute de su categoría. Tiene 14 años –cumple 15 en junio–. Es cadete, corre con los cadetes y entrena como un cadete. Cuando sea juvenil, ya veremos».

Xoel Franco, ayer, en las pistas de Balaídos. / Marta G. Brea

Su progresión y sus apetencias determinarán si Xoel prioriza alguna distancia. De momento exhibe su polivalencia. Había conseguido también la mínima estatal en 1.500 obstáculos y 3.000, bajando aquí de 9 minutos. En enero, en el getafeño Cerro de los Ángeles, se proclamó campeón de España de cross. «Le gusta más el 1.000», aventura Fito, «y tampoco le voy a imponer lo contrario. Sí lo veo como mediofondista».

Suena la campana y Xoel aprieta. «Me veía capaz, con fuerzas», dirá después. Pero las centésimas se le escurren entre los dedos. Cruza la meta en 2.34.47. Todos se van derrumbando sobre el tartán, vaciados. Completan el podio Samso (2.35.20) y el valenciano Alejandro Medina (2.37.36). Cuarto llega el aragonés Diego Barriendos (2.37.78). Ellos tres, con mejor marca personal, en una velocísima carrera en la que Xoel ha ejercido de locomotora.

«Quedó contentísimo por el título, pero no satisfecho con el crono», revela Fito, que no le critica tanta autoexigencia. «Xoel es un encanto; un chaval superaplicado, sacrificado, atento, humilde… Las tiene todas. El prototipo de atleta al que cualquier entrenador le gustaría entrenar y un ejemplo a seguir por los más jóvenes e incluso los mayores».

El nuevo rey del kilómetro se ha unido en el santoral del Beade a Miguel Ángel Nieto, que fue mundialista en cross; Juan Carlos Sande, medallista nacional en 400 y 800; Sara Lima, campeona de España cadete en 3.000... «Le tengo un cariño especial al club. Todos nos llevamos bien y eso lo hace todo mucho más ameno», destaca Xoel, que se hace brisa. «Ahora, con los títulos, hay un poco más de presión, pero yo sigo disfrutando como antes. Voy paso a paso».