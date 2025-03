Scariolo: "El próximo Eurobasket es importante pero el proyecto es a mucho más largo plazo"

El seleccionador nacional Sergio Scariolo (Brescia, 1961) visitó por primera vez la redacción de SPORT y explicó el proceso de cambio que está viviendo el equipo pensando en el futuro aunque sin olvidar los torneos importantes que llegan como el próximo Eurobasket.

-Sergio, llevas una larga y exitosa trayectoria en la selección pero cada campeonato es nuevo, ¿no?

-Sí, cada año, cada temporada, cada ventana, cada proyecto es nuevo y con, obviamente, objetivos que pueden cambiar de uno a otro, de una época a otra, pero con mucha motivación, mucha ilusión y muchas ganas de aportar lo que pueda.

-¿Estás ya en modo Eurobasket empezando a preparar el equipo?

-Bueno, ésta es una época en la que nuestra mirada está puesta bastante más adelante y, obviamente, cuanto más se acerca el momento del Eurobasket, más nos ocuparemos también de preparar el equipo, de por supuesto, competir de la mejor forma posible, pero el proyecto es mucho más a largo plazo. Las decisiones las tomamos mucho más de cara a crecer como equipo, a poder tener un equipo de altísimo nivel dentro de cierto tiempo, pero, por supuesto, cuando llega el momento de la competición, también queremos mantener una dignidad competitiva que siempre nos ha distinguido y que es parte del ADN de esta selección, de este equipo, y que eso sí que no va a cambiar, independientemente de, como digo, que el objetivo está, respecto a hasta hace poco, puesto bastante más a largo plazo.

-Estás mirando más a largo plazo pero renovando el equipo ahora mismo….

-Sí, yo creo que cualquier equipo tiene que tener a la vez presente el gen competitivo, la necesidad o el deseo de competir, y la visión de futuro, ¿no? Obviamente, en dosis que pueden variar. Antes era una proporción mucho más dirigida hacia la competitividad del inmediato, pero, a la vez, hemos podido empezar a dar la alternativa a jugadores como Parra, Pradilla, Aldama, Garuba, o Núñez, que son jugadores muy importantes para nuestro futuro, y ahora quizá la proporción varía, la proporción varía porque tampoco queremos poner sobre los hombros de estos chavales una responsabilidad, una presión fuera de lugar, pero, desde luego, con un enfoque mucho más volcado a la construcción del equipo del futuro, de los años sucesivos.

Pendiente del equipo para el Eurobasket

-¿Para esta convocatoria del Eurobasket, vas a intentar hacer el mejor equipo posible en base a jugadores con mucha experiencia, o todo es una cosa que tienes que valorar antes de -escoger?

-Tenemos que valorar, obviamente, y dar importancia y dar respeto a los jugadores que ahora mismo están en un momento de madurez y que pueden aportar, o todavía aportar, a la selección. Obviamente, como decía antes, este es un equipo que se ha distinguido y que ha sido casi legendario por la manera de competir, y este no es un equipo que va en las canchas de baloncesto para perder, pero, a la vez, obviamente, tenemos muy claro que la prioridad es diferente, es completamente volcada a un plan, que, como digo, no pasa por poner a diez niños en la cancha y echarlos al pie de los caballos, pasa por un estudio y un análisis que llevamos haciendo desde hace bastante tiempo y que, más o menos, se ve bastante refrendada por la realidad que las canchas nos transmiten cada semana en la actividad de clubs, y que, por supuesto, tiene que dar una importancia fundamental al poder hacer que los que ya están preparados puedan estar, incluso desde ya, y que los que le queda un poquito más, que cuanto menos participen a la actividad, a los entrenamientos, a las concentraciones, porque, obviamente, el camino es ese, no vamos a ir hacia atrás, y esperemos de poderlo acelerar porque las respuestas que nos llegan por parte de nuestros jóvenes jugadores sean cada vez más positivas y cada vez más en condiciones de demostrar que cada vez más de ellos están preparados ya para competir.

-El aficionado está acostumbrado a los éxitos de la generación de oro ¿Ves posible volver a construir un equipo de esa categoría?

-Sí, yo creo que ese ejemplo es un ejemplo muy difícil, aunque sea un punto inspiracional y no digo de imitación, porque hay cosas como el talento, como la coordinación, como la calidad tan grande que tenía ese grupo de jugadores, no es reproducible, pero sí que hay muchas más cualidades que sí tienen que ser fuentes de inspiración. Su cohesión, su humildad, su generosidad, su altruismo, su capacidad de poner el equipo por delante de las individualidades, su capacidad de juntarse con tanta fuerza en los momentos difíciles, esos son valores que hacen parte de este equipo que los ya veteranos, ya leyendas, han intentado comunicar, que algunos de nuestros jugadores actualmente en el equipo han podido vivir directamente junto a ellos y que otros aprenderán de los que vienen después. Y hemos creado desde la Academia U12, prácticamente, una continuidad en muchísimos sentidos que tiene que hacer que lo que sí se puede copiar, imitar, aprender, se haga, y lo que, por supuesto, dependa del talento o incluso solo de la experiencia, pues que llegue naturalmente al equipo o en las cantidades que, ojalá que sean muchas, pero que la realidad nos ponga delante.

-¿Te sorprende que haya tanto nivel en el baloncesto de la cantera con la cantidad de jugadores extranjeros en nuestra Liga y que necesitan minutos?

-Creo que la actividad que se hace en España a nivel escolar, a nivel pre-mini, a nivel mini, incluso a nivel infantil, es superior a la de cualquier otro país del mundo. En Estados Unidos se hace actividad, pero, yo creo, de calidad inferior. Obviamente, de cantidad muy, muy superior y con una disponibilidad de instalaciones de una tradición enorme, etc., pero, a nivel de calidad de trabajo, y eso también viene porque la calidad de las instalaciones del Deporte Base, honestamente, desde hace mucho tiempo en España, es de primer nivel, y eso favorece, obviamente, la mejora de los jóvenes deportistas. Otra cosa es que, cuando este empuje vaya un poquito agotando su fuerza, es decir, cuando los chavales empiezan a crecer, empiezan ya a no tener 14, 15, 16, como un poco el tope de cuando los nuestros están al máximo de su potencial, comparando con los otros países, luego el físico, luego otros factores entran en juego, y ahí, evidentemente, nos cuesta más. Nos va a costar más porque hay cada vez más países que juegan al balon cesto con características morfológicas, desde luego, mejores, respecto a las que puedan ser de los países latinos, y ahí hay que aceptar que haya mucha más gente que está haciendo ya un nivel, un trabajo de formación muy bueno en muchos otros países.

¿Aldama, el líder que necesita la selección?

-En la NBA ahora mismo, solo tenemos a Santi Aldama, ¿podría ser el líder de esta selección?

-Yo creo que sí, consideramos que ser líder es ser, sobre todo, un ejemplo de competitividad, de generosidad, de esfuerzo, de concentración, de capacidad de trabajo, obviamente, con una cifra de talento de alta calidad. Yo creo que si Santi todavía es bastante joven, está al inicio de su trayectoria, y tampoco hay que cargarle con el peso de una responsabilidad pero le veo motivado para ello, le veo con cualidades para poder dar pasos adelante en esa dirección, y creo que también su forma de ser, que es una forma de una persona agradable y de un buen compañero, seguramente irá aceptando, irá encontrando la aceptación también de los demás.

-¿Tú ves a un jugador más con posibilidades de tomar ese rol de liderazgo en el equipo como había en esa generación de oro?

-Pues la generación famosa de la que te refieres tenía muchos líderes, muchos líderes de diferente tipo, líderes de calidad, líderes de conocimiento cestístico, líderes de capacidad de esfuerzo, líderes de compañerismo, de empatía. Teníamos realmente a ocho o diez jugadores que podían perfectamente considerarse ejemplos casi únicos, dentro de una manera específica de ser líder.

-¿Y eso lo hace más fácil para el entrenador tener tantos jugadores de talento y liderazgo?

-Eso lo hace más fácil cuando la coordinación de todo esto funciona, porque, evidentemente, cuanta más calidad y cuanto más liderazgo, también hay más carácter, más personalidad y más legítimo deseo de sentirse importantes dentro de un equipo. Pero la verdad que yo, en ese sentido, he sido afortunado, porque estos jugadores podían tener sus momentos, pero cuando era el momento de la verdad, siempre sabían que el nombre que estaba delante venía antes del nombre que estaba detrás. Y sí que yo creo que poco a poco podremos tener más jugadores. Ahora mismo, obviamente, están todos al inicio de su trayectoria profesional, pero, por cierto, algunos ya han puesto los pies en el agua, ya están empezando a nadar y ojalá pronto podamos tener más jugadores que puedan, en una faceta u otra, ser referencia pero dentro de sus equipos porque es un sinsentido pensar que lo puedan ser en la selección, referencia, no digo jugador de complemento de rotación, sino jugador de referencia, si antes no demuestran de poderlo hacer dentro de sus equipos de club.

Comprometido con el proyecto

-Viviste una época dorada como entrenador y podías haber decidido cerrar esta etapa, pero decidiste continuar. ¿Qué es lo que te motivó a hacerlo?

-Ya desde mi vuelta en 2014 con la selección, tras los dos años en los que estuve, incluso pedí casi como condición para poder volver, la dirección técnica de las categorías inferiores. Me interesaba muchísimo empeñarme y acelerar un poquito. Era un momento un poco difícil, se habían generado situaciones complicadas y no tan positivas en ese momento, y creía que era necesario dar un golpe fuerte. Y no tanto porque hemos ganado muchísimos campeonatos, no es eso, sino para establecer una línea común, porque ya percibía que esa generación, antes o después, tenía que terminar y era fundamental poder trabajar para el futuro. Y eso es un poco la continuidad, lo de hoy es un poco la continuidad de lo de entonces, que ahora cada vez más jugadores que han salido de ese programa de crecimiento y de identidad común han llegado al primer equipo, algunos están a punto de llegar, y, por supuesto, creo que hubiese sido demasiado cómodo. Yo me identifico con esa generación y casi como reniego de tantos años, los últimos ocho o nueve años de trabajo hecho con la cantera y que tantas satisfacciones nos ha dado. Creo que, sobre todo en esta parte inicial, era evidente que en la que, obviamente, los resultados no se parecerán a los de antes, era necesario que hubiese un escudo un poquito más sólido que, gracias a los cuantos resultados ya ha conseguido, respecto a que podría tener quizá un compañero que llegue nuevo y con la tarea complicada de ser visto como el que subentra tras la mejor época de la historia del baloncesto español.

-Te has marcado una fecha por delante para acabar el trabajo?

-Bueno, hay un acuerdo con la Selección, un contrato en vigor hasta la Olimpiada del 28, y, la intención, sí, las circunstancias que se puedan dar en la vida de un entrenador, que, obviamente, tiene que tener en cuenta también el hecho de que le apetece entrenar un club y es entrenador de club, porque nadie nace como entrenador de Selección, todos somos entrenadores de club

-¿Querrías volver?

-Bueno, si se da la suerte, la situación me permite de no tener que volver a toda costa, es decir, que puedo permitirme de dejar pasar. pero, desde luego, ganas de poder encontrar el proyecto que me motive para compatibilizarlo, posiblemente, con la Selección en presente inmediato, y, luego, ya, para ver qué va a pasar en el futuro.