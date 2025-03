Una obligación para el Orbe Zendal antes del gran sueño

La vida es un breve suspiro entre partidos para el Conservas Orbe Zendal. El cuadro porriñés, eliminado en semifinales de la Copa de la Reina, en Granollers, viajó ayer en tren a Elche desde Barcelona. Hoy (20:00) se miden al Atticgo, en partido adelantado de la 20ª jornada liguera. Después regresarán a Galicia, nuevamente en tren. El domingo, en Porriño, recibirán al Hazena Kynzvart checo en la ida de las semifinales de la EHF European Cup.

Cayó el Orbe Zendal el sábado por 24-26 ante el Bera Bera, que después arrasó al Beti-Onak en la final (21-30). Es fácil imaginarse a las porriñesas, que llegaron a ganar de cuatro, alzando el trofeo. «Nos queda la sensación de oportunidad perdida», admite Isma Martínez. «Fuimos mejores que ellas en la mayor parte del partido. Ellas tienen un punto más en individualidades y no fuimos capaces de defender a sus pivotes».

«El equipo se ha recuperado bien. Cuando tienes la sensación de haber hecho todo o casi todo para poder ganar, duele menos», asegura sobre la moral. «Físicamente están muy tocadas», añade. El propio Porriño quiso jugar el martes, incluso aunque hubiera alcanzado la final, «para preparar Europa con más tiempo. El plan viene muy condicionado por eso más que por puntuar en Elche, que va a ser muy difícil. Entiendo que ellas tendrán un nivel de agresividad alto para marcar terreno y que nosotras pensemos más en lo del fin de semana».

Advierte, no obstante: «El objetivo siempre es competir. No vamos a tirar el partido. Pero no lo hemos preparado ni lo vamos a hacer. Hemos intentado seleccionar acciones o aspectos similares que puedan tener las checas con Elche. Lo intentaremos sacar con nuestro modelo de juego».

El entrenador morracense diseñará la rotación intentando minimizar el desgaste. Daniela Moreno, que arrastra una lesión muscular, ha regresado ya. La reserva para el domingo. En cuanto al Elche, vigente subcampeón liguero, en racha victoriosa, determina: «Es un equipazo. Arrancó mal pero todas sus jugadoras son internacionales. Es un rival que nadie quiere. Lo dije cuando iban en descenso y ahora están metidas en la pelea por la tercera, cuarta o quinta plaza. A nosotras, aunque la ocupemos, no creo que nos dé para la tercera. Pero lo vamos a intentar».