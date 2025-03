El decatlón de la vida: los nuevos campeones que prepara David Gómez

La montaña rusa emocional

«Diez pruebas, diez posibilidades de lesionarse», resumía Gómez durante su carrera, de tantos dolores. También diez ocasiones o seis, en pista cubierta, de acierto y fallo; de alegría y desconsuelo. Una confrontación constante entre deseo y realidad que examina los caracteres. Ya ha probado Joel esa miel y esa hiel. Agradece la conclusión dulce del trayecto de montaña rusa que experimentó en Ourense. «Yo había hecho mis cálculos. Quería intentar el récord de España», revela. «Era un objetivo difícil pero no imposible». Una presión añadida a la pugna por la medalla. «En el 60 no salió como teníamos pensado (7.35). No pasó nada. Empecé a remontar en salto de longitud (6.42)».La estabilidad emocional se alteró en el peso, con un 13.07 que le provocó «un subidón de adrenalina», confiesa. «Nunca había pasado de los 12 metros». Sucedió en la sobremesa sabatina. El anochecer se le indigestó. «En altura me llevé un chasco (1.65). Quería saltar 1.72. Me enfadé por los sentimientos propios de la competición. No lo supe gestionar bien. Tuve una rabieta», admite. «Creo que me benefició. Pude soltar todo lo que tenía».Aliviado, asimiló un impacto en la primera valla con el que abrió la mañana dominical (8.75). Todo dependía del 1.000. «Salí un poco tocado, pero con fuerzas suficientes. Fui con todo». Su 2.58:01 lo elevó a los 4.155 puntos y el oro. El récord sub 16 (4.379) se mantiene en su horizonte. «En diciembre espero tenerlo si sigo progresando de esta forma».