El talento propio brilla en Ourense

La generación sub 16 gallega –nacidos en 2010 y 2011– ha confirmado su talento en el Campeonato de España de Short Track (pista cubierta), disputado en Expourense. Nueve medallas se lograron, muy repartidas entre clubes. Las conquistaron representantes de A.F. Celta (1 oro, 1 plata), Barbanza (1 oro), R.C. Celta (1 oro), Coruña Comarca (1 oro), Beade (1 oro), Rías Baixas (1 plata) y Sada (2 bronces). En la suma de los célticos, sólo el Sprint madrileño los superó en el medallero (2 oros, 1 plata, 1 bronce).

Diecisiete chicas y diecinueve chicos con licencia de la Federación Galega habían cumplido los requisitos –marcas A y B– exigidos por la Española. Se sintieron cómodos en una instalación que visitan con frecuencia en invierno. Galicia copó el laurel en pruebas combinadas gracias a dos discípulos de David Gómez: Olivia Gutiérrez, con una marca de 3.562 puntos en pentatlón, y Joel Santana, con 4.155 en hexatlón. El atletismo céltico también subió al podio gracias a la plata en altura de Irene Méndez (1.66), entrenada por Isma Martínez. La cuarta integrante de la expedición viguesa, Sabela Álvarez, tutelada por Antonio Fernández, quedó undécima en pértiga (2.86).

La felicidad del atletismo olívico no se ciñó al Celta. Xoel Franco, del CSCR Beade, que había batido el récord gallego de 1.000 metros en el Autonómico (2.33.02), confirmó los pronósticos y se apoderó del título estatal con un crono de 2.34.47 ante la atenta mirada de su maestro, Fito Fernández.

En cuanto a otros representantes de clubes sureños, Mateo Refojo (Rías Baixas) logró la plata en 60 m (7.11); Joaquín González (Gimnástica; 2.51.31) y Mario Costa (Samertolameu; 2.44.64) no pasaron el corte de semifinales en 1.000 y éste último fue séptimo en triple salto (12.70). En mujeres, Tania Peláez (ADAS) firmó un 42.71 en semifinales de 300 m; Paula Carrión (Ourense At.) no pudo superar el 2.66 en pértiga y Celia Couto (Rías Baixas) quedó sexta en pentatlón (3.287).

Los otros medallistas gallegos fueron Sara Caamaño (Barbanza), oro en lanzamiento de peso (12.57); Bruno Castro (Coruña Comarca), oro en triple salto (13.79); Hugo Zuluaga (Sada), bronce en 600 (1.23.80) y Laura Ríos (Sada), bronce en 60 (7.81). Con este evento concluye la temporada en pista cubierta en edades menores.