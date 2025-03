El motín de Richard

A mediados del siglo pasado en Montreal no había mayor dios que Maurice Richard, la estrella de los Canadiens, el muchacho nacido en la ciudad más importante de la provincia de Quebec y que había cumplido el sueño de ser la estrella en el equipo del que era aficionado desde niño. Eran tiempos duros en la NHL, imposibles para los débiles de espíritu y carácter suave. No podías triunfar si no llevabas un canalla dentro. Richard pertenecía a esta especie. Fue uno de los grandes anotadores de la historia de la Liga (el primero en llegar a quinientos goles) y eso lo convertía en objetivo prioritario de sus rivales, que no se guardaban nada a la hora de frenarle. Pero “el cohete” -apodo que le pusieron por su velocidad a la hora de deslizarse- sabía defenderse como si hubiese crecido en las calles más conflictivas de una gran ciudad. Su lista de méritos deportivos se agigantaba al mismo ritmo que el de sanciones y conflictos con rivales y árbitros.

Después de la Segunda Guerra Mundial -en la que Richard no participó porque el ejército canadiense rechazó tres veces su solicitud de ingreso debido a las lesiones que arrastraba- la NHL vivió una etapa de progresivo incremento en su popularidad y en su dureza. Los Canadiens fueron uno de los equipos que mejor se adaptaron a ese estilo y se llevaron para casa tres ediciones de la Copa Stanley a mayor gloria de Richard, convertido ya en el tipo más popular de la ciudad. Durante la temporada de 1955 se produjo un hecho que pasó a la historia por las consecuencias que tuvo y la lectura social que se hizo del asunto. El 13 de marzo, durante el partido ante los Boston Bruins (otras piezas de mucho cuidado), Richard recibió un golpe en la cabeza de un rival. Fiel a su costumbre fue en busca de su venganza y le reventó el stick en la espalda. Un árbitro trató de interceder en la pelea y Richard, fuera de sí, le dio un par de puñetazos que lo dejaron medio inconsciente sobre el hielo. La policía de Boston trató de detenerlo, pero los jugadores de los Canadiens bloquearon la puerta del vestuario hasta que la directiva de los Bruins pacificó el ambiente prometiendo que la NHL se haría cargo del asunto.

Richard recibió el castigo tras propinar dos puñetazos a un árbitro

El presidente de la Liga, Clarence Campbell, convocó en su despacho a todas las partes implicadas para tratar el asunto. A la salida anunció que el comportamiento de Richard era inaceptable y suspendió al jugador de los Canadiens por lo que restaba de temporada incluyendo los play-offs. Su comunicado era un discurso muy contundente contra el comportamiento del jugador de Montreal y su larga lista de violentos precedentes que había protagonizado: “Es un tipo de conducta que ningún jugador, estrella o no, puede tolerar” concluía Campbell. Era el castigo más duro que el presidente de la NHL impondría en los más de treinta años que estuvo al frente de la liga profesional de hockey sobre hielo. A los pocos minutos de conocerse el castigo el teléfono de la oficina de Campbell recibió decenas de llamadas de fanáticos enfurecidos que le insultaban o incluso amenazaban de muerte mientras en Montreal, comenzó a correr la teoría de que aquella era una nueva forma de castigo que la mayoría inglesa imponía a los francocanadienses de la provincia de Quebec.

El día siguiente, el 17 de marzo, los Montreal Canadiens recibían en su pista a los Detroit Red Wings y Clarence Campbell, pese a los consejos que recibió de que no lo hiciera, cumplió con su promesa de acudir al partido. El ambiente se caldeó desde primera hora de la tarde cuando una multitud se agolpó a la puerta del Forum, la histórica pista del equipo de Montreal, para dar la bienvenida al presidente de la Liga que retrasó su llegada al pabellón por consejo de la policía que sufría para contener a los aficionados, muchos de los cuales acudieron sin entrada y trataron de entrar por la fuerza en el recinto. Dick Irvin, entrenador de Richard, manifestó sobre aquel partido que “esa noche a la gente le daba igual que perdiésemos por 100-1. Estaban a otra cosa”. Campbell hizo su entrada mediado el partido, cuando el equipo de Montreal perdía por 2-0. La multitud comenzó a abuchearle y a partir de ese momento los incidentes fueron a más. El público le lanzó desde huevos a verdura y un aficionado llegó a su altura para abofetearle. La situación solo empeoraba hasta que alguien lanzó una bomba de gas lacrimógeno que cayó cerca del asiento de Campbell. En ese momento el jefe de bomberos ordenó la suspensión del partido y la evacuación del Forum. El presidente de la Liga se refugió en la enfermería del pabellón y allí mismo firmó con los árbitros el comunicado por el que se daba como ganador a los Detroit Red Wings.

La salida de los aficionados fue un desastre porque se sucedieron los disturbios en la calle de una multitud descontrolada. Se rompieron ventanas, quemaron quioscos, volcaron coches mientras se coreaban soflamas en apoyo a Richard y contra Campbell. Más de cincuenta tiendas en un radio de quince manzanas del Forum fueron saqueadas y vandalizadas; doce policías y veinticinco civiles resultaron heridos; y se produjeron alrededor de cuarenta detenciones. Los disturbios continuaron hasta bien entrada la noche y las crónicas de entonces aseguran que la calma al centro de Montreal no regresó hasta las tres de la mañana. Habían sido cinco horas de absoluta locura cuyos efectos eran devastadores. La Calle Saint Catherine estaba casi en ruinas y los daños se estimaron por una cantidad superior a los cien mil dólares. El equipo de Montreal culpó a Campbell de los incidentes por su decisión de acudir al partido -hubo un concejal de Montreal que llegó a pedir su detención por provocador- y los Red Wins hicieron lo propio con los canadienses por haber permitido a Richard “sentirse por encima del propio hockey”.

Los incidentes se convirtieron en la noticia del día en Canadá. El 18 de marzo, en un intento por detener la ira de los aficionados, Maurice Richard compareció junto a Clarence Campbell para leer un breve comunicado que se televisó en directo: “Como siempre me esfuerzo tanto por ganar y tuve problemas en Boston. Me suspendieron y me duele no poder jugar con los chicos. Sin embargo, quiero hacer lo que sea bueno para la gente de Montreal y para el equipo. Con el fin de evitar más daños, les pido a todos que apoyen al equipo y ayuden a los chicos a ganar contra los New York Rangers y Detroit. Aceptaré mi castigo y volveré el año que viene para ayudar al club y a los jóvenes a ganar la Copa Stanley”. Ahí acabó todo. Los Canadiens perdieron la final de ese año contra Detroit de forma contundente y un año después Maurice Richard regresó para devolver a su equipo a lo más alto. Fue el inicio de un tiempo memorable en el que el conjunto de Montreal levantó la Copa Stanley cinco temporadas consecutivas. Tras la última Maurice Richard tomó la decisión de retirarse después de dieciocho años vistiendo la camiseta del club de su ciudad en los cuales conquistó la friolera de ocho títulos de la NHL.

El “motín de Richard” ha adquirido una importancia que va más allá de un simple disturbio deportivo. La imagen de quebequenses amotinados por el supuesto desaire a un icono cultural de la provincia como Richard llevó a muchos analistas a creer que fue un factor significativo en la Revolución Silenciosa de Quebec de la década de 1960, el período de transformación sociopolítico y cultural que se produjo en el Canadá francés, y que el verdadero motivo de aquel incidente no fue la gravedad de la suspensión sino el hecho de que un presidente anglófono de una liga anglófona había atacado a un símbolo de Quebec.

