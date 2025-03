Galicia, protagonista en el Nacional de Invierno

El Centro Especializado de Alto Rendimiento de Remo y Piragüismo La Cartuja acogió el Campeonato de España de Invierno sénior, sub-23, júnior y máster. Más de 1.200 deportistas, de más de 100 clubes, acudieron a la primera gran prueba de la temporada. El piragüismo gallego volvió a mostrar su enorme nivel, con 26 clubes y 262 deportistas en competición. El balance final fue de 14 medallas: 4 de oro, 5 de plata y 5 de bronce.

En la clasificación por equipos, el Club Kayak Tudense quedó tercero (1.910 puntos), solo superado por el Club Escuela Piragüismo Aranjuez y el Club Náutico Sevilla. Junto a ellos, el Fluvial de Lugo (4º con 1.799 puntos), As Torres Romería Vikinga (6º con 1.187), Breogán de O Grove (8º con 882) y Náutico Firrete (9º con 814).

Los medallistas fueron Antía Jácome (Náutico Sevilla), plata en C1 sénior; Nerea Novo (Náutico Pontecesures), bronce en C1 Sub 23; Silvia Gago (Náutico O Muiño), plata en C1 juvenil; Héctor Vázquez (Fluvial de Lugo), oro en C1 sénior; Jairo Zurita (As Torres Romería Vikinga), plata en C1 Sénior; Borja López (Náutico Firrete), plata en K1 juvenil; la asturiana del Club Piragüismo Rías Baixas Yaiza Novo, oro en K1 juvenil; Sara Durán (Cofradía de Pescadores Portonovo), bronce en K1 juvenil; Pablo Crespo (EP Ciudad de Pontevedra), plata en K1 Sub 23; Pedro Torrado (As Torres), bronce en K1 Sub 23; Izan Aliaga (As Torres), bronce; Noel Domínguez (Breogán de O Grove), oro en C1 sénior; Jaime Duro (EP Ciudad de Pontevedra), plata en C1 sénior; Adrián Sieiro (Náutico O Muiño), bronce en C1 sénior; Estefanía Fernández (Fluvial de Lugo), oro en K1; Paco Cubelo, oro; Araceli Menduiña (Club de Mar Ría de Aldán), oro en paracanoe; David González (Kayak Tudense), plata en PV2 5.000m; Nicolás Martínez (Fluvial de Lugo), plata en PK3 y Marcos Terzado (Piragüismo Vilaboa), bronce en PK3.