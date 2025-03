El Atios pone fin a su racha victoriosa

Después de diez jornadas sin perder, el Atios cayó derrotado ayer en casa frente al Juventud Cambados. A los locales les costó adaptarse y, a pesar del buen juego, no lograban imponerse en los últimos metros. Así, el Cambados golpeó primero. En una jugada por banda izquierda, Bata adelantó a los visitantes con un disparo ajustado al palo (0-1, min. 20). Los locales perseveraron en su dominio y Edu dispuso de un par de buenas ocasiones, pero estuvo un poco precipitado en la definición. La segunda parte comenzó igual de intensa que la primera y a punto estuvo el Atios de igualar la contienda, pero al centro templado de Yoel no llegó Edu de cabeza en el segundo palo por centímetros ya con el meta batido. Pero el conjunto visitante también tuvo sus opciones, cuando Dieguito remató solo y se encontró con la gran intervención de Sergio para despejar a córner. Los locales lo intentaron todo, metiendo a Vilán por Mota con la intención de aumentar la presencia en la meta visitante, pero no fue suficiente ante un Cambados muy ordenado.