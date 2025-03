Duele porque era posible

El Orbe Zendal contrarió al refrán. A la tercera no fue la vencida. La escuadra porriñesa ha vuelto a caer en semifinales de la Copa de la Reina, como en 2016 ante el Zuazo (22-21) y en 2018 ante el Mavi (24-20). Volverá, sin duda, más antes que después. Si entonces fueron apuestas puntuales de una escuadra modesta, hoy se entiende como otro capítulo en un proceso de crecimiento. El proyecto que preside Abel Estévez y dirige Isma Martínez, anclado sobre cimientos económicos sostenibles, aún se dibuja en curva ascendente. Le queda por cuajar el empaque que ayer exhibió el Bera Bera; la seguridad del que se sabe favorito y el oficio que permite sobrevivir a la efervescencia del aspirante.

Las lágrimas porriñesas retratan su ambición. No se habían resignado a la derrota ni se conformaban con un adiós digno pese a la jerarquía del rival. El Bera Bera ha conquistado ocho títulos de Copa desde 2007 –incluyendo los dos últimos– igual que nueve de Liga –incluyendo el último– desde 2012. Cierto que las de Imanol Álvarez llegaban a Granollers tras encadenar tres derrotas ligueras, una de ellas ante el propio Orbe Zendal hace dos semanas (21-22). Esa aparente fragilidad obedece más bien a la priorización de la Europea League, cuyo Top 8 han alcanzado. La experiencia les permite alcanzar su mejor versión cuando toca. Ya había advertido Isma: «Siempre pondría como favorito al Bera Bera. Ha demostrado que es capaz de ajustar muy bien las cargas; lo demostró el año pasado en su Copa, cuando fue muy superior a todos».

En esa seguridad se refugiaron cuando el Orbe Zendal amenazó con desalojarlas del partido en un arranque de montaña rusa: del 3-0 al 3-4 y de ahí, al 8-4, con ataques para irse de cinco. Cualquier otro adversario hubiera temblado. Tampoco los goznes del juego, esos instantes en que la ruleta gira, favorecieron a las porriñesas. Cinco lanzamientos al palo contribuyeron a que la renta al descanso (13-12) se antojase ciertamente escasa. En el vestuario, seguramente el reparto de lamentos y alivios contradecía el marcador.

La dinámica favorable al Orbe Zendal se mantuvo hasta el 15-13. A partir de ahí, el Bera Bera blindó su 6.0, con Arroyo y Tchaptchet erigiéndose en una cordillera inabordable por el centro. Añoró el equipo porriñés un mejor acierto de su primera línea y más alimento para su segunda. Cerrada también la conexión con el pivote, ni siquiera en las superioridades exploraron como debían sus extremos, mucho más eficaces que en cuartos de final.

La activación de Lucía Prades bajo palos contribuyó a impulsar al Bera Bera, que recuperó el mando en el minuto 42 (16-17) y ya no lo entregó. El partido, no obstante, distó de estar resuelto, como pareció con el 16-19. Isma Martínez exprimió sus recursos tácticos. Amagó con vaciar portería para atacar con siete. Ordenó un 5.1 en defensa. Sus jugadoras se mantuvieron a un gol de distancia. El partido les exigía, con todo, una perfección que no pudieron alcanzar: un penalti fallado por Paulina, un contragolpe estrellado en el brazo de la portera por Laguna, una sucesión de rebotes que acabaron en manos donostiarras... Y en caso de agobio, la puntilla de una viguesa, Elba Álvarez, aunque zamorana desde la infancia.

Toca presenciar una vez más como espectadoras la final de la Copa. Pero aunque a veces pueda parecer quieto, no deja de avanzar el Conservas Orbe Zendal Porriño. Duele porque este sueño era posible. Lo será.