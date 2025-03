El vestuario del Real Madrid se cansa de Vinicius: "No vamos a perder un segundo más con él"

“No vamos a perder un segundo más con él”. Con esta sentencia tan categórica despachaba al día siguiente del ‘euroderbi’ un jugador del Real Madrid el problema que ha generado Vinicius en el vestuario con su actitud desafiante con los rivales, los árbitros y, ahora, y esto es una novedad, incluso con los compañeros y los entrenadores.

Bronca con Bellingham y luego con Ancelotti

El pasado miércoles el brasileño protagonizaba, durante el partido de la vuelta de Champions con el Atlético en el Metropolitano, un desplante en el que se encaró con Jude Bellingham y acabó desafiando a Carlo Ancelotti y a uno de sus ayudantes, Francesco Mauri. Un gesto inaceptable que se produjo tras una jugada en la que decidió no bajar a defender después de perder una pelota que el inglés terminó cortando, para luego recriminar al brasileño su pasividad con gestos airados que presenció todo el mundo. Algo que no gustó al brasileño, que lejos de recular, se encaró con el inglés y después con su banquillo.

Vinicius ha perdido la consideración del vestuario debido a esta conducta desafiante arrogante con rivales y compañeros. Un comportamiento que ha enfriado su relación con el vestuario blanco, que era mucho más cercana. El carioca estima, y así lo ha advertido en sus círculos más próximos, que es el jugador con más jerarquía de la plantilla y que el club ha ganado las últimas Champions gracias a él. Esto explica su exigencia al Madrid de un salario superior al de Mbappé, tratando así de dejar claro que su estatus es superior al del francés. Además, esto explica comportamientos y declaraciones recientes, como en la que Vinicius descargó la culpa de la suspensión del viaje a París tras saberse que no ganaría el Balón de Oro en el Real Madrid, hecho que el club ha negado durante meses. Intervención que ha cayó como una bomba en los despachos, donde están empezando a cansarse de apagar los incendios que el futbolista genera dentro y fuera del campo.

El comportamiento del brasileño ha ido a peor durante esta temporada. En lo disciplinario este curso es el que más tarjetas ha recibido, siendo la mayoría por protestar, algo en lo que el club ha intentado ayudarle con psicólogos y con conversaciones con el entrenador y compañeros. Pero este problema de actitud, que su vestuario ha dado por perdido, ha trascendido a su fútbol. Vinicius cada vez aporta menos al equipo, como reflejan las estadísticas. Ante el Atlético, el brasileño jugó 115 minutos con unos datos que retratan su desastrosa actuación, más allá de fallar el penalti, que no cogió puerta. Realizó 3 regates de los 14 que intentó, falló 8 pases de los 35 que dio, hizo más faltas de las que recibió (3 a 2) y perdió ¡26 balones! Y puso el colofón al marcharse encarándose con la afición del Atlético, que le dedicaban cánticos de ¡Balón de playa!

Ancelotti es su salvavidas

El único que sigue respaldando al jugador es el técnico, Carlo Ancelotti, que no puede permitirse el lujo de señalarlo y perder un recurso tan importante en un año tan complicado como este en el banquillo. “Para mí Vinicius es indiscutible. Puede que tenga mejores o peores momentos. Yo no lo discuto. Ha sido tan importante para este club que no se puede discutir”, advertía este viernes evidenciando en su respuesta que ha vivido tiempos mejores y “ha sido tan importante” para este club. Protagonismo que no tiene ahora, en una temporada tumultuosa en la que además el brasileño negocia su renovación mientras presiona al club blanco con una oferta de Arabia.

La intención del futbolista es seguir en el Bernabéu, pero al precio que él considera justo. Olvidan Vinicius, y sus agentes, que Florentino nunca se ha dejado coaccionar por presiones externas y que ya salieron del club estrellas como Cristiano Ronaldo o Sergio Ramos tras echar un pulso a Pérez. Además, el brasileño ha perdido el favor de Florentino, que está más centrado en Kylian Mbappé y las posibilidades de negocio que genera el francés. A lo que se suma que el entorno del presidente insiste en la oportunidad que tiene el Madrid de ingresar una jugosa cantidad por vender al brasileño a Arabia, cuyo traspaso podría convertirse en una venta récord en la historia del fútbol por delante de los 222 millones de la cláusula que pagó el PSG para hacerse con el entonces azulgrana Neymar. Y por último, hay una parte de la afición, cada vez más numerosa, que comparte la idea vender al jugador harta de los desplantes y ‘espantadas’ del brasileño.

Diego Latorre, el exinternacional argentino y jugador en los 90 de Tenerife y Boca Júniors, ahora comentarista en ESPN Argentina, reflexionaba también sobre la actitud del futbolista del Real Madrid: “Lo que hace Vinicius no es un comportamiento folclórico aislado. Es parte de un paquete de él que genera irritación en los demás, en los rivales, en el público, sus declaraciones, su victimización. Pero va en contra de él. Vos agarrás un partido Vinicius de hace uno o dos años y es otro jugador. Mucho mejor que ahora. Se ha ido degenerando su fútbol. Está más pendiente de cómo provoca, como agita el partido. Se olvidó de jugar”. Latorre sostiene que “uno puede tener partidos así que sean excepciones, pero este chico es todos los partidos. Se enoja el lateral derecho de Mallorca, el del Valencia, el público de Betis. Yo creo que cuando es una constante, tenes que revisar tu comportamiento”.