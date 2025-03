Unzué rechaza someterse a una traqueostomía: «He cambiado de opinión»

El exfutbolista y exentrenador Juan Carlos Unzué no se someterá a una traqueostomía. La semana pasada anunció a través de redes sociales que no continuaría como comentarista de fútbol debido a dificultades respiratorias provocadas por la enfermedad que padece, la ELA.

El extécnico del Celta, que convive con la dolencia neurodegenerativa desde el 2019, ha decidido que no se realizará una traqueostomía para paliar el esfuerzo que precisa a la hora de respirar. Así lo ha comunicado en una entrevista publicada este sábado por el diario El Confidencial. «Hace tres años, firmé mis últimas voluntades, y en aquel momento tenía claro que, si llegaba, me quería hacer la traqueo. Ahora, te puedo decir que he cambiado de opinión y no me la voy a hacer si llega ese momento. Estoy preparado para lo que venga», confiesa.

«No podemos permitir que una sola persona más, queriendo vivir, se sienta obligada a morir por la falta de las ayudas que trae la Ley ELA»

Unzué tildó la disyuntuva entre someterse a dicha cirugía o no como un «momento crítico de la enfermedad por lo que condiciona». Tras ello, subrayó, en un reproche a la gestión de la sanidad en España: «No podemos permitir que una sola persona más, queriendo vivir, se sienta obligada a morir por la falta de las ayudas que trae la Ley ELA».

En esta línea, sobre los políticos, sentenció con unas duras y sinceras palabras. «Lo que nos muestran es poca dignidad, responsabilidad o no sé cómo llamarlo. Es difícil que podamos creer en ellos actuando como actúan. Desde nuestra ignorancia política, los afectados y las familias pensábamos que una vez aprobada la ley iba a ser efectiva rápidamente. Desgraciadamente, esto no funciona de esta manera en nuestro país. Espero poder ver las ayudas antes de que me marche de este mundo», zanjó.

El pasado sábado estaba marcado en el calendario como el último día de Unzué como comentarista de televisión, coincidiendo con el partido entre el Barça y el Osasuna. Sin embargo, la muerte del doctor Carles Miñarro tras un infarto provocó que el exguardameta navarro adelantase su decisión a través de X -antes Twitter-. «Creo que ha llegado el momento de dejar de comentar partidos de DAZN muy a mi pesar», escribió.

En la conversación con El Confidencial, el también exfutbolista aseguró, para terminar, que ha sentido que su «vida ha sido plena» hasta la fecha: «He aprovechado cada minuto y eso me da mucha tranquilidad».