Victoria de digestión pesada

25-27 Elda Prestigio - Orbe Zendal ELDA PRESTIGIO: Virginia, Bejarano, Lucía García (4), Sarandeva (2), Azcune (1), Rafaela (8), Bolling, Rivadeneira (1), Hvozd, Cuadrado (1), María Rodríguez (2), Escribano (1), Claudia (1), Lluch (3), Pastor, Molano. ORBE ZENDAL: Ayelén, Palomino, Zhukova (1), Bono, Casasola (3), Campo, Benaches, Valles (5), Santomé (3), Aroa Fernández, Barros (3), Samartín (4), Buforn (5), Bengoetexea (1), Moreno, Laguna (2). PARCIALES: 1-2, 3-3, 4-4, 8-7, 8-9, 11-13 (descanso), 13-14, 15-17, 18-20, 21-23, 21-24, 25-27. ÁRBITROS: Roland Sánchez y José Miguel Cantos. Excluyeron a Lucía y Cuadrado (2), más dos minutos a Prades, por el Elda, y a Zhukova, Casasola, Santomé, Barros y Bengoetxea.

Ha superado el Orbe Zendal la primera aduana. El objetivo mínimo imprescindible, casi un alivio, tras la decepción de la pasada edición copera. Tuvieron las discípulas de Isma Martínez que masticar bien al Elda, al que la sabiduría de José Ignacio Prades ha revivido. La dificultad se multiplica en el siguiente envite. Este sábado (16:00, TDP) aguarda el Bera Bera, vigente campeón.

En nada se pareció el duelo de ayer al liguero disputado en O Porriño (36-25). Isma ya lo había advertido: «El Elda viene en muy buen momento con la llegada de José Ignacio». El de Petrer, aunque para siempre guardés, ha regresado a su Alicante natal para dotar al equipo de la consistencia que le urgía. A su diseño corresponde una primera parte áspera, trabada, de lucha grecorromana sobre el parqué. El único modo para el Elda de tentar a la fortuna.

Contribuyó al estancamiento el intervencionismo arbitral –tres exclusiones en cada bando en ese periodo– y el nerviosismo que distingue el arranque de estos torneos. El Orbe Zendal circuló mejor y perdonó mucho, aunque Isma reuniese de inicio a sus bombarderas, Casasola y Buforn. Virgina Fernández también le ganó el juego de los amagos y los engaños a las extremos y nadie surtía a Zhukova en el pivote. Al Elda se le atragantó la febril actividad defensiva de las gallegas. Aunque desde dinámicas opuestas, los dos equipos confluían en su ineficacia.

Felicidad en el banquillo. / Federación Galega de Balonmán

Esta primera parte se resume en cifras sensibles: dos penaltis fallados por el Porriño; tres lanzamientos gallegos al palo y cuatro alicantinos; siete pérdidas en cada bando y cuatro cambios en el mando. Ninguno era capaz de escaparse de más de dos goles.

La tensión del manoseo se trasladaba a los banquillos. A Prades se le penalizaba el enfado con dos minutos. Pero al ex del Mecalia lo que en realidad le preocupa era la amplitud de recursos de Isma. «Hay que parar a Aitana», reclamaba a sus jugadoras.

En esa comparación de plantillas se decidió la suerte del partido; en Palomino reemplazando a Aye bajo palos y en Santomé, Valles o Sarai inyectando energía. El último empate se produjo a 13, justo a la salida de vestuarios tras el descanso. Isma había basado su plan en el desgaste del Elda. El Orbe Zendal aceleró el ritmo, aprovechó la primera oleada de sus transiciones y le saltó las costuras al corsé táctico de Prades. En el minuto 40 lograba al fin tres goles de renta (15-18).

No había concluido el encuentro. El Elda se mantuvo pegado hasta el 20-21. Las levantinas habían sobrevivido gracias a las genialidades de Rafaela y Virginia Fernández se reactivó para amargarle el mediodía a Maider Barros por el extremo izquierdo. Sarai, en cambio, aprovechaba la autopista del flanco contrario.

A las porriñesas les convenía el intercambio rápido de goles. Valles se destapó desde la cadera para incrementar la renta hasta el 21-25. Prades se jugó sus últimas bazas vaciando la portería para atacar con siete y planteando una doble mixta en defensa. Ya dependía tanto de la heroicidad propia como de un descalabro ajeno que no se produjo. Isma lo abortó con sus instrucciones profilácticas. Quedaba compartir la alegría con los aficionados porriñeses desplazados a Granollers y soñar con una sorpresa que no se produjo. El Bera Bera despertó a tiempo ante el Rocasa (20-18). El obstáculo más duro posible antes de la final, pero no imposible, como ya se demostró en Liga en San Sebastián hace dos semanas (21-22).