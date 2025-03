O ciclo da vida: deporte, ciencia e conciencia

O “Ciclo de Montaña, Medio Ambiente e Cambio Climático Cidade de Vigo”, organizado polo Club Peña Trevinca Montañeiros de Galicia e a Universidade de Vigo, afronta a súa cuarta edición convertido xa nunha cita imprescindible na axenda deportiva e cultural olívica. Presentado onte pola concelleira de Medio Ambiente, Nuria Rodríguez, o Auditorio Municipal, o seu escenario habitual, acollerá tres conferencias. As alpinistas Nieves Gil e Laia Duaigües abordarán o martes 18 o tema da «amizade como factor fundamental para unha boa escalada». O investigador do CSIC e docente Fernando Valladares desenvolverá o mércores 19 «o decrecemento cara á nova prosperidade». Pecha a axenda o catedrático de economía da Universidade de Vigo Xabier Lavandeira, que o xoves 20 falará do «custo do cambio climático».

Para Peña Trevinca, trátase dun dos seus proxectos máis queridos. Cristina Fernández, vogal de Medio Ambiente do club, é a responsable directa do ciclo. «A súa xénese lla debo principalmente ó expresidente Carlos Garrido. No 2020, nunha ruta de montaña, me propuxo botar a andar a vogalía. Lémbrome nesa conversa xa falar da xeración dun ciclo adicado á concienciación cidadá coa natureza, con problemáticas coma o aumento da temperatura, a contaminación, a degradación dos ecosistemas ou a perda de biodiversidade».

Presentación onte no Concello. / Concello de Vigo

Grandes relatores

Aprazado por mor do Covid, a estrea en 2022 viviuse «con moita ilusión e traballo, pero tamén cunha incerteza alta sobre o éxito do evento», recoñece Cristina. «O principal apoio foi o do noso club, a través dos seus socios e socias. Tivemos a sorte de contar con grandes relatores que nos amosaron o seu apoio nesa primeira edición, o que sen dúbida fixo que a partipación fose alta». Sebastián Álvaro, Emilio Fernández e Ricardo Beiras foron eses primeiros conferenciantes que encheron o auditorio. «A partir dese momento soubemos que o ciclo era de interese para a cidade de modo que non dubidamos en ir buscando máis apoios. Nas seguintes edicións xa estabamos convencidos. Sabiamos o que alpinistas coma Silvia Vidal ou Carlos Soria e investigadores e naturalistas como Mª José Sanz, Mª Fernanda Pita ou Joaquín Araújo podían transmitir á poboación da contorna».

Abraia o elevado nivel dos alpinistas e científicos que compoñen ata o de agora a nómina de invitados. «Sen dúbida, ocupa a maior parte do traballo que facemos no ano», indica Cristina sobre o proceso de escolla na vogalía de Medio Ambiente. «Cando remata cada unha das edicións, mentres continuamos facendo outras actividades, xa nos imos preparando para a seguinte. Nunca deixamos de pensar nas temáticas que poden ser interesantes para á sociedade. Temos a sorte de que somos persoas inquietas; gústamos ler, escribir e escoitar aos nosos referentes, polo que rapidamente atopamos opcións de poñentes para as seguintes edicións».

Cristina Fernández. / Cedida

O aspecto do auditorio en cada charla, «moi satisfactorio», é o mellor aliciente para renovar o pulo. «Realmente, o único indicador que temos para saber se este ciclo é de interese xeral é a participación da xente. Para cada xornada vimos contando cunha afluencia media de 200 persoas. Nun mundo no que a información pero sobre todo a desinformación están ao alcance de todos, é necesario transmitir coñecemento das grandes problemáticas sen perder o rigor científico. Que despois de cada xornada recibamos felicitacións de entre o público nos impulsa a continuar cada ano co noso traballo».

Mentres haxa interese

«Tampouco podemos dicir que sexa totalmente altruísta», indica sobre o esforzo do club. «O que nós aprendemos desas grandes personaxes non ten prezo. O único que podemos desexar para o futuro é que sigamos contando coa colaboración destes referentes. Non se trata de poñer a atención no personaxe, senon na historia que se transmite, sempre contada a través da voz dun experto ou experta que asegura o rigor da nosa comunicación».

Porque está garantida a continuidade do ciclo; alomenos, mentres esa retroalimentación co público se manteña: «Non só contará cunha quinta edición senón que espero que moitas máis. Encántanos pensar que a filosofía dunha vida adicada ao montañismo, xunto co apetito de coñecemento científico sobre temáticas de natureza, é importante para a xente. Nós seguiremos aportando o noso gran de area cada ano para levar a cabo a nosa principal misión, que é transmitir o coñecemento científico levando a sociedade cara a unha concienciación ambiental de carácter global».