La Copa en la que todo es posible

Es el torneo que no entiende de pronósticos ni de etiquetas, una oportunidad única para alimentar las mayores ilusiones. Granollers acoge desde hoy una nueva edición de la Copa del Reina a la que acuden cargados de esperanza y de razones el Mecalia Guardés y el Conservas Orbe Zendal Porriño, convencidos de aprovechar sus opciones de estar en la soñada final del domingo. Hay sobrados motivos para creer. El cuadro de Ana Seabra llega como líder de la División de Honor y el Porriño, tercero en la tabla, ha demostrado su capacidad para noquear a cualquier rival de la categoría. Hoy tratarán de poner una nueva piedra (la primera fue llegar a esta fase final) para estar en el partido definitivo por el título. Pero ese será otro cuento.

La Copa de la Reina es el territorio de lo imprevisto y mucho más este año en el que solo el Guardés, líder firme tras acumular doce victorias ligueras de forma consecutiva, ha demostrado una línea sólida y regular. En un formato tan particular, con tres partidos en tres días, la sorpresa circula todas las temporadas por el torneo de Copa, dando posibilidades a equipos que nadie esperaba, y abriendo la puerta a cualquier resultado. Si a eso sumamos la irregularidad de alguno de los favoritos en Granollers hay motivos para esperar cualquier cosa y se agiganta la ambición de ver a un equipo gallego peleando por el título a mediodía del domingo.

Porriño

Y aquí aparecen los dos equipos gallegos. Ambos deberían superar sus duelos de hoy, aunque no lo tendrán fácil. Lo dice el sentido común y la experiencia. El Conservas Orbe Zendal Porriño abre el torneo a las 13:00 horas contra el Elda Prestigio, un equipo que viene de ganar al Bera Bera en la última jornada de Liga, lo que da una idea de sus posibilidades y obliga al equipo de Isma Martínez a extremar las precauciones porque no va a ser un rival en absoluto sencillo más allá de su décimo puesto en la tabla liguera. Las porriñesas, en caso de superar esta ronda, se enfrentarían mañana al ganador del partido Bera Bera-Rocasa. Las vascas son las ganadoras de las dos últimas ediciones y aunque es verdad que esta temporada no están transmitiendo buenas sensaciones, suelen acudir a la Copa en el punto justo para exprimirse y sacar adelante el compromiso. Así sucedió las dos últimas temporadas. Este año la ausencia en la fase final del Costa del Sol, equipo que aspiraría al título en caso de estar en Granollers, señala aún más al Bera Bera. Pero primero al Porriño le corresponde sacar de la carrera al Elda. El equipo de Isma Martínez de cara al duelo de esta tarde solo tiene como baja la de Daniela Laguna. El resto de la plantilla está en condiciones de competir. El técnico moañés, en medio de una calendario terrible al tener que hacer frente a tres competiciones, ha ido escogiendo la prioridad de cada partido con el objetivo de no desgastar de forma innecesaria la plantilla. Así ha ido cumpliendo sus metas (en semis del torneo europeo, en la fase final de la Copa de la Reina y terceras en la Liga) pero ahora llega una de esas citas en las que ya no hay segundas oportunidades.

Guardés

En el otro lado del cuadro asoma el Mecalia Guardés que hoy a las 20:30 cierra la ronda de cuartos de final con el Beti Onak que marcha en la novena plaza y que, en teoría sería una víctima asequible si no fuese porque estamos en este torneo tan particular en el que los duendes que mueven sus hilos suelen deambular por la pista a la caza de alguien a quien estropearle contra pronóstico su participación. Y esa es la principal amenaza que ronda al equipo de Ana Seabra, intocable en la Liga desde hace semanas aunque es verdad que en algunos de los últimos partidos de Liga ha pasado más apuros de los previstos. Pero a la hora de señalar favoritos, además del Bera Bera todo el mundo mira hacia el Mecalia Guardés por su impecable trayectoria esta temporada. Porque después del Beti Onak tendría que enfrentarse el sábado al ganador del Granollers-Morvedre. Las catalanas, que ejercen de anfitrionas, serían un rival más que respetable en esa teórica semifinal. En el plano puramente deportivo, a comienzos de semana Ania Ramos recibió el alta médica y se encuentra ya completamente recuperada de su fractura en el cuarto y quinto metacarpiano de la mano izquierda, lesión que había sufrido en el encuentro liguero del pasado 25 de enero ante el Gijón. Por ello, la extremo izquierdo ha viajado a Granollers y estará completamente disponible para la Copa, suponiendo una reincorporación muy importante para la plantilla.