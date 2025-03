El Valinox Novás acentúa en Alicante su peligrosa deriva

28-20 Fundación Agustinos - Valinox Novás FUNDACIÓN AGUSTINOS: Varela, Jiménez (8), Aarón (2), Quiles (4), Linares, Espinosa, Laredo (3), Ponce de León, Rubén (3), Suárez (1), Maho, Carrión (5), Soler (2), Tarazi, Beltrán, Lautaro. VALINOX NOVÁS: Guiteras, Dorado (2), Santomé, Flores, Diego Pérez (2), Hermida (1), Teles (4), Leiras (2), Aladino (1), Manu Martínez, Gil, Rivas (2), El Khouga (5), Laguna (1), Brais, Pau Ferre. PARCIALES: 2-1, 6-2, 10-3, 13-4, 15-7, 17-8 (descanso), 18-9, 22-12, 23-16, 25-18, 28-20. ÁRBITROS: Jorge Rodríguez y Alejandro Núñez. Excluyeron a los locales Aarón (2), Linares (2), Laredo, Maho y Carrión y a los visitantes Hermida, Teles, El Khouga (2) y Laguna (2).

Nueva derrota del Valinox Novás, que se queda a cuatro puntos de la permanencia directa y hoy debe rezar para que el Amenabar no puntúe en casa del Horneo Eon Alicante, segundo clasificado, para al menos seguir empatado con el equipo vasco, que tiene el average a su favor, en la pelea por esa 13ª posición que permitiría mantener la categoría a través de una eliminatoria. El Antequera, el otro implicado en la pugna, visita al San Pablo Burgos.

Lo más preocupante es la dinámica rosaleira, que no ha aprovechado el impulso de su victoria en el derbi con el Cisne. Es la única en los últimos seis partidos mientras sus rivales sí producen. El relevo en el banquillo de Davor Çutura por César Armán no ha surtido efecto ni los fichajes han servido para suplir la marcha de Denys. Elkhouga sí pudo jugar ayer antes de irse con su selección, pero no hubo partido tras el 9-2 inicial. Además, Onchev se tendrá que operar del hombro y Oriol Teixidor se ha lesionado la muñeca.