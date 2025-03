Ancelotti: "No estamos en la situación ideal, pero estamos cerca de la final de Copa, de ser líderes y en octavos de Champions"

Carlo Ancelotti compareció en sala de prensa para hablar de la actualidad del equipo blanco a horas de medirse al Rayo Vallecano en el Santiago Bernabéu (domingo, 16:15 horas). Sobre este partido, el italiano comentó que "el Rayo lo está haciendo muy bien. Es un equipo valiente, intenso y bien organizado. Va a exigirnos mucho, pero hemos tenido tiempo para recuperar después del partido del Atlético".

Carletto explicó su forma de trabajar después de cada partido, apuntando que "no hago un balance en cada partido sobre quién destaca y quién no. A veces destaca más Rodrygo, otras más Vini, unas más Bellingham... Para mí es importante que todo el equipo trabaje bien en lo defensivo y ofensivo, pero no hay envidias en el equipo. Cuando uno destaca, los otros están contentos". El técnico no escondió que "me ha decepcionado el partido ante el Betis, no me esperaba este bajón. Espero que haya sido un bajón aislado. No creo que los futbolistas elijan los partidos en los que corren. Estamos en un momento y una temporada muy exigente, con un desgaste muy alto. Y venimos de la eliminatoria del City. En todos los partidos no puedes estar al cien por cien. Ojalá volvamos a la buena línea".

Preguntado por diferentes jugadores, comenzó analizando el estado de Valverde: "Ha mejorado, está en una buena condición. Sé dónde le gusta jugar menos y dónde más. Le gusta como pivote, como interior y como lateral. Pero tengo claro que su carrera va a ser en el medio no como lateral. Como ya dije, o corres o marcas la diferencia y si no corres, tienes que marcar la diferencia. Y Valverde puede hacer las dos cosas". De Camavinga comentó que "no ha tenido continuidad, ha tenido dos lesiones importantes en agosto y contra el Liverpool y le han dejado fuera tres meses. Le cuesta coger continuidad y ahora está mejorando poco a poco. Además, en los últimos partidos ha sufrido de la espalda. Pero volverá a su mejor versión, estoy seguro".

El problema de Mbappé

También tuvo palabras sobre un Kylian Mbappé que ha encendido las alarmas con su bajón de rendimiento en los últimos partidos: "Lo que vimos es que contra el Atlético no hizo lo que hizo contra el City. A nivel general está muy bien y estamos muy contentos con él. No siempre está a su mejor nivel y no ha sido su mejor versión contra el Atlético. Pero es normal en un jugador de su calidad porque son los que tienen más altos y bajos. Él tiene algo genético, pero lo está haciendo muy bien. Si estamos en octavos de Champions es en parte por culpa suya y puede aportar más de aquí al final de temporada".

Ancelotti también ofreció su visión sobre el momento de juego en el que llega a estas alturas de la temporada: "Estamos listos para pelear todos los partidos y competiciones teniendo en cuenta el desgaste que hay. Hemos tenido cinco días de descanso para este partido y ante el Betis no pudimos descansar tanto. El equipo está listo de pelear en todos los partidos. No estamos en la situación ideal, pero estamos muy cerca de la final de Copa, cerca de ser líderes y en octavos de Champions".

Y concluyó su intervención confesando que "he hablado con Florentino, le he felicitado y le he dicho que disfrute de este día. A mí lo que me pide es ganar partidos y ganar títulos. Ojalá podamos regalarle algo a final de temporada". Para cerrar su intervención apuntando: "En un día como el de hoy quiero felicitar a todas las mujeres".