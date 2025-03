Chano Rodríguez siempre sale a flote: su vida tras la retirada

Ni ángel ni demonio se titula un documental de la Super TV lusa sobre Chano Rodríguez. Ni ángel ni demonio se siente el vigués, sino en esa umbría que define la fragilidad humana. «Todos tenemos nuestros pros y contras», reflexiona, si bien consiente: «Los míos han sido más fuertes». Nada en su existencia resulta convencional. Al joven desnortado, militante del GRAPO, le sucedió el paralímpico admirado, aunque de triste clausura. Y ahora, el jubilado que aún intenta acomodarse a su otoño, aprendiz a la vez que maestro.

«Está siendo un proceso complicado», admite de estos últimos meses. A mediados de enero de 2024 le llegó la comunicación de que había dado positivo en un control rutinario realizado en julio de 2023 durante una concentración en Sierra Nevada. Chano, que aspiraba a sus séptimos Juegos, lo hizo público en abril. Admitió su negligencia con un compuesto homeopático y renunció a cualquier contraanálisis o litigio. «No quería meterme en follones ni tenía los medios económicos para mover abogados. Mi objetivo era París... Si había metido la pata, tenía que asumir las consecuencias».

La sanción por dopaje, en consecuencia, precipitó su retirada. «Tenía que llegar de una forma u otra. No ha sido la idónea, pero ha sido», se resigna. Ese proceso, traumático para cualquier deportista de alto rendimiento, lo ha sorprendido ya jubilado también de la ONCE, con 68 años desde el pasado 28 de febrero. A ese vértigo duplicado ha tenido que enfrentarse. Excompañeros del equipo español de natación le preguntan:

–¿Cómo es?

–Complicado –responde invariablemente.

«Han sido casi 30 años con esa presión continua de entrenamientos, marcas... Te acostumbras al estrés y de la noche a la mañana te quedas sin esa misión», relata. «Transformar todo esto lleva su tiempo. A día de hoy todavía lo estoy asumiendo. Me las tengo que ingeniar para no hacerle caso al cuerpo. Si te dejas ir, no sales del sofá».

En su plan de adaptación, ha modificado sus rutinas sin abandonarlas. Acude «casi cada día» al Mais que Auga de Navia, donde le siguen dejando una calle libre, como cuando se preparaba para competir. Le emociona tal deferencia, pero la rechaza.

–Siempre he estado nadando solo. Me gusta nadar con la gente –argumenta.

Chano se somete a las órdenes de Alejandro Brea, su entrenador de siempre, que le ha incrementado el tiempo de gimnasio respecto a la piscina «No tendría ningún sentido hacer aquellas series de intensidad que me ponían a mil», explica Chano. «Físicamente me he mantenido bien e incluso he bajado de peso. Con mi edad lo más recomendable es el ejercicio de fuerza. El agua es mi medio para relajarme».

El agua se le antoja ciertamente su hogar; ese útero en el que desanclarse de sus piernas. Ha completado un curso de buceo, con David Pardavila como instructor, y ya ronda por las profundidades de la ría: «Debajo de las bateas no crece nada, pero hay otros sitios maravillosos como las Cíes». Y aun pretende liberarse de las botellas. «La apnea es un pasito más para ver ese mundo sin ningún artilugio». Pardavila le ha propuesto que compita en esta modalidad.

–Cuando pase la sanción, hacemos ficha. Es muy divertido. Tienes que venir.

–No te digo que no.

También le han propuesto enrolarse en un club de remo. «Me gusta todo lo del agua, tanto por encima como por debajo», insiste y bromea: «Yo, mientras no haya escaleras...». Le domina, sobre todo, una pulsión que lo redimió de sus oscuridades:

–El deporte me cambió la vida 170 grados –declaró una vez en una rueda de prensa.

–Serán 180 –quiso corregirlo un periodista.

–Esos otros 10 grados son míos.

«El deporte modificó totalmente mi manera de ver la vida. Mis ideas siguen siendo las mismas, pero creo que se pueden transformar las cosas», abunda en perspectiva, desde este epílogo de un currículo que incluye 16 medallas olímpicas. «La gente que no practica deporte no lo podrá entender pero el que sí, aunque sea amateur, sabe el bienestar que se siente. En la competición no me quedó nada por dar. Clasificarme para los Juegos de Tokio o el último Mundial ya fue lo máximo».

Chano, con sus medallas paralímpicas. / R. Grobas

Chano siempre se considerará deportista, pese a la retirada. Algunos lo añoran como el seleccionador, Laureano Gil, que valoraba «el plus de tranquilidad» que transmitía a los otros internacionales. Por la calle sigue recibiendo el mismo cariño tras el positivo que cuando coleccionaba medallas con la bandera de Vigo pintada sobre el pecho: «La gente es genial. Me dicen que les he ofrecido momentos increíbles. No todo cae en saco roto», se ufana. Inevitablemente también ha recolectado amarguras. «Desapareces. Una parte la veo lógica; otra, no», constata. Habla de aquellos políticos que posaban sonrientes junto a él y que han dejado de llamar. Uno de ellos, ya cesado de su cargo, le comentó:

–Te pasa lo mismo que a nosotros; cuando estás en activo, el teléfono no para de sonar; después...

No son esas los silencios que le inquietan ni le duele ese desinterés. Se ha curado de vanidades. Su biografía acaba de traducirse al francés. Le siguen proponiendo reportajes y documentales, pero «para decir más de lo mismo. Terminamos siempre en la cárcel, en no sé qué. A estas alturas del cuento...». A Chano le gustaría, sobre todo, seguir impartiendo charlas en institutos, colegios y universidades. «Si surgen, me encantaría», confiesa, dispuesto él mismo a proponerlas: «Para lo bueno y lo malo, han sido 68 años de muchas experiencias. Me gustaría enfocarme a la juventud en momentos tan convulsos como estos». Nade o bucee, a neopreno o piel, habiendo conocido los abismos, Chano siempre sale a flote: «Quiero seguir enriqueciendo tanto mi vida como la de los demás, con mis errores y mis aciertos».