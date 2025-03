As Neves y Vigo se suben a los podios en el Master Sub 19

Adrián Rodríguez (Club As Neces) logró la medalla de plata y Pablo Alfaya (Club Escola Rosalía), dos de bronce en el Master Nacional de Jóvenes de las categorías Sub 15 y Sub 19; esta última es en la que participaban ambos. La prueba se celebró en Tordesillas.

Alfaya, que se entrena habitualmente en el Centro Galego de Tecnificación Deportiva de Pontevedra, inició su participació en individual masculino derrotando en fase de grupos al murciano Enrique Fernández (21 – 15 y 21 -14) y al vallisoletano Samuel Muñoz (21 – 12, 17 – 21 y 21 – 17). En cuartos superó al valenciano Miguel Paya (14 – 21, 21 – 17 y 14 – 21). En la semifinal caería ante el nevense Adrián Rodríguez por 16 – 21 y 17 – 21. Adrián perdería posteriormente la final ante el oscense Alejandro Gállego.

En dobles, Alfaya formó pareja con otro nevense, Iker Rodríguez. Llegaron hasta las semifinales, en las que caerían frente a la pareja navarro-asturiana formada por San Martín y Valdés en tres apretados juegos.