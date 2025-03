La permanencia se pone muy cara

65 CELTA FEMXA ZORKA: Haidara (9), Tadic (4), Samson (25), Cooper (7), Sila (0) -cinco inicial- Alnatas (3), Rodríguez (0), Gutierrez (3) y Dornstauder (14). 71 CADI LA SEU: Lacorzana (6), Raventós (3), SOler (5), Ridard (7), Murekatete (8) -cinco inicial- Mata (4), Palma (12), Aguilar (23), Mandic (0), Coulibaly (0) y Bogicevic (3). PARCIALES: 24-22, 6-20, 18-18 y 17-11.

El Celta Femxa Zorka tendrá que echar mano de la calculadora y mejorar mucho su juego para lograr la permanencia en la categoría. La derrota de las viguesas en Navia ante el Cadi La Seu y los triunfos de Ensino y Spar, reducen de forma considerable la lista de candidatos para ocupar la última plaza de descenso, dando por hecho que el Osés lo tiene prácticamente imposible.

Cristina Cantero decía en la previa del partido que tenía miedo de que se repitiera el partido de la semana pasada en San Sebastián.Pues el guión fue muy similar, con la salvedad de que ayer el equipo aún tuvo opciones de victoria.

Defensivamente este Celta no es el de otras temporadas, en las que el equipo iba de menos a más, y terminaba dando auténticos recitales en defensa, con una actitud y un alma que en muchos partidos fue clave para lograr la victoria. Esta temporada, Cantero no está consiguiendo que el equipo crezca en esta faceta. Es más, ayer, en otro segundo cuarto para olvidar, había momentos en los que daba la impresión de que las jugadoras no tenían asimilados los sistemas y las marcas.

Además no fueron capaces de leer el partido. El arbitraje permitió los contactos bajo el aro y las jugadoras entrenadas por Isaac Fernández lo hicieron al límite. Todo lo contrario que las viguesas, que fueron muy débiles, permitiendo segundas opciones, y que las rivales se hicieran con diez rebotes ofensivos.

Otro de los problemas del equipo viene por la dirección del juego. Matea Tadic está atravesando un profundo bache de confianza y eso se refleja en la pista. Se muestra insegura, ralentiza el juego y no ve aro. Ayer no lanzó ni un solo tiro de dos puntos, hizo cero de cinco en triples, alguno de ellos ni llegó a tocar aro; y los cuatro puntos que anotó fue desde la línea de tiros libres.

Mentalmente el equipo no está bie y eso se pudo comprobar en una de las últimas acciones del partido, cuando a falta de dieciséis segundos para el final, y con dos puntos abajo en el marcador, hacen falta sobre la jugadora que no había fallado un solo tiro libre en todo el partido, Regina Aguilar.

Lo de la exbase céltica merece un aparte. Fue sencillamente, Regina Aguilar en estado puro. No salió en el «cinco» inicial. Lo hizo cuando el partido estaba atascado. Le metió una marcha más al partido y, en los momentos complicados, asumió el mando y pidió la bola para jugársela. ¿A que nos recuerda?.

La entrenadora viguesa dejó a tres jugadoras sin minutos, Ari Pujol, Laia Moya y Sara Vidal. Posiblemente no hubieran solucionado mucho en el irregular partido del equipo, pero igual hubieran ayudado a que las «habituales» liberaran su cabeza. Lo que está claro es que con un 34% de acierto en tiros de do es muy complicado llevarse la victoria en un partido. Solo tres jugadoras tuvieron una valoración que pasara de diez. Samson, con 25 puntos, fue lo único rescatable del equipo.

El bache del segundo cuarto fue un socavón. A los cuatro minutos de juego, el equipo vigués vencía por un punto, 28-27. Cuatro más tarde, el parcial de 0-14 ponía el marcador en un 28-41. Las probaturas defensivas se lo pusieron fácil a las ilerdenses, que de esos catorce puntos, doce los anotaron desde la línea de 6.75.

En los últimos diez minutos Navia apretó, y el equipo se metió de nuevo en el partido. A dieciséis segundos para el final, La Seu ganaba por dos puntos, y la grada de Navia gritaba el famoso «sí se puede». Pero la precipitación echó por tierra las opciones de las viguesas de poder darle la vuelta al partido, sumando la cuarta derrota consecutiva.