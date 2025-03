Leanna García, la canadiense que hace historia en el bobsleigh español: "Vivir de esto es imposible"

El bobsleigh es uno de los deportes más peligrosos que existen. En las competiciones, los deportistas se deslizan a más de 140 km/h por pistas de hielo dentro de sus trineos y el más mínimo error puede llegar a ser letal. “Si te equivocas no puedes bajarte en la siguiente curva, los trineos no se pueden frenar”, explica uno de los pioneros en España de este deporte, Ander Mirambell.

Este hecho sumado a la ausencia de instalaciones deportivas para practicarlo en nuestro país, lo convierten todavía en uno de esos deportes desconocidos para la mayoría de la población, pero la reciente aparición de una carismática canadiense nacionalizada española ha dado alas a creer en un futuro brillante del bobsleigh en España. Leanna García se ha convertido en la primera mujer en competir para el país en 'monobob' en unos Mundiales y tiene todos los números de seguir rompiendo récords y hacerlo también en los próximos Juegos Olímpicos de Invierno que se disputarán el próximo año 2026 en Milano Cortina.

Hasta el año pasado, Leanna competía por Canadá, pero una serie de desavenencias y desacuerdos con la Federación de su país natal la llevaron a buscar un nuevo rumbo. Ante tal situación, la ‘breakwoman’ optó por sacar a relucir su apellido y el origen español de su padre y buscó refugio en la Federación Española. “Hubo muchos altibajos, mucha política de por medio. Me estaba lesionando mucho y tuve muchos problemas que me hicieron creer que el deporte sí era lo mío pero el entorno donde lo estaba practicando no”, explica Leanna García desde su furgoneta mientras conduce de vuelta a España tras competir en Alemania.

De 'breakwomen' a piloto

Su familia es de Colmenar Viejo y ella venía todos los veranos a ver a la familia, aun así su español no es todavía muy fluido y eso a veces supone una barrera. “En octubre de 2023 me llamó y me dijo que su español no era muy bueno, pero que quería competir por España”, explica Mirambell. “Ella era la que empujaba los trineos en Canadá y tras unas pruebas de selección ‘secretas’ empezamos toda la transición para convertirla en piloto y conseguir los papeles de la nacionalidad”, explica el vicepresidente de la Federación Internacional de bobsleigh y skeleton y director deportivo de estas disciplinas de deslizamiento en la Federación Española de Deportes de Hielo.

En poco más de un año, ha conseguido un quinto puesto en Copa América, el circuito más peligroso del mundo, y un tercero en la Copa Europa. Su primer campeonato del Mundo lo disputará la próxima semana (6-9 de marzo), pero las esperanzas españolas están puestas en ella. Leanna se inició en el bobsleigh en 2019 tras dejar el atletismo. “Era una buena atleta, pero no estaba consiguiendo lo que quería, mi cuerpo no era el adecuado. Me sugirieron probar bobsleigh porque mi morfología podría ser perfecta para empujar el trineo”, explica García.

Falta de financiación

“Para ser buena en esto hay que ser fuerte, valiente, rápida y explosiva. Debes ser buena moviendo grandes pesos muy rápido. Ahora estoy buscando otra mujer para formar un equipo juntas para la próxima temporada”, explica la deportista. Ahora mismo, el principal impedimento para el desarrollo de la disciplina en España es la falta de financiación.

“Vivir del bobsleigh es imposible ahora mismo. Cuando estaba en el equipo nacional de Canadá compaginaba dos trabajos con mi vida de atleta. No avanzaba. Cuando pasé a España hice un cambio de mentalidad y aposté por ello. Quiero conseguir esponsors que me permitan dedicarme 100% a esto, pero de momento dejé mis trabajos en septiembre y estoy estudiando nutrición para poder ser autónoma el día de mañana y no depender de nadie”, afirma la canadiense. “Ander está llevando a cabo una gran tarea de dar a conocer estos deportes en España. Está consiguiendo atraer mucha atención mediática hacia mí y yo quiero aportar todo lo que esté en mi mano para que cada vez sea más conocido. Más visibilidad es más financiación”, añade.