El Porriño, a todo tren

31 CONSERVAS ORBE ZENDAL PORRIÑO: Ayelén Rosalez, Zhukova, Caro Bono (2), Micaela Casasola (5), Alicia Campo, Iria Benaches, Malena Valles (4), Aitana Santomé (3), Aroa Fernández , Maider Barros (4), Sarai Sanmartín (4), Paulina Buforn (2), Maddi Bengoetxea (3), Lucía Laguna (4), Ana Palomino, Isis Moreno. 28 AULA VALLADOLID: Carmen Sanz (1), Jimena Laguna (3), Inoa Lucio (3), María Prieto (1), Angela Gina Zurdi (6), Jimena Arriaga, Alicia Robles, Lorena Tellez (3), Martina Romero (2), Marcela Arouniain (5), Clara Guitiérrez, Savina Bergara, Noelia Paniagua, Amaya Gonzññakez (4). MARCADOR CADA CINCO MINUTOS: 4-3, 9-6, 9-8,10-10, 13-12, 15-12, descanso, 19-15, 21-17, 24-21, 27-23, 30-25 y 31-28, final.

Como si el calendario no les pesase, el Conservas Orbe Zendal se llevó el complicado duelo ante el Aula Valladolid a todo trapo. Sin medias tintas ni velocidades conservadoras. Las de Isma Martínez jugaron a todo tren e invitaron a las castellanas a seguirlas si eran capaces y el partido fue trepidante, intenso, con altibajos, pero bien gestionado por las porriñesas que se apuntaron un triunfo que les permite alcanzar al Bera Bera en la tercera posición de la tabla. No es poca cosa teniendo en cuenta como está la categoría y el intenso calendario que afrontan las gallegas.

Al Aula Valladolid le costó agarrarse al tren del Conservas Orbe Zendal. En los primeros nueve minutos el conjunto de Isma Martínez había metido otros tantos goles. Empujadas por Aitana Santomé y por Micaela Casasola, que está en un gran momento, el intercambio de golpes era complicado de seguir. No había un segundo de calma y el Porriño llegó a esos primeros diez minutos con un margen de tres goles gracias a las paradas de Ayelén Rosalez. El problema es que justo en ese momento las de Isma Martínez se tomaron un descanso. Diez minutos en los que solo anotaron un gol y que permitió al Aula igualar el partido e incluso tomar la única ventaja de la que dispusieron en todo el partido (9-10). Fueron los momentos en los que se cegaron las porriñesas en el lanzamiento y María Prieto, clave en defensa, fue un problema para Casasola y compañía. Pero su segunda exclusión fue un alivio para las porriñesas que con el paso de los minutos, incorporando nuevas goleadoras, retomaron el control para llegar al descanso con un 15-12.

Tras el descanso las porriñesas siguieron invitando a correr al Aula, el intercambio se repitió aunque con un punto más de control por ambas partes. Demostró madurez el Porriño para gestionar ese tiempo, para establecer una ventaja y no dejar entrar al Aula en el partido. Supieron correr, supieron encontrar los extremos y las penetraciones para que el equipo castellano no supiese muy bien dónde debía atender. El cuadro de Valladolid fue incapaz de rebajar la diferencia a un par de goles, algo que le hubiese dado esperanzas de llegar a un final apretado. Pero no sucedió porque el Conservas Orbe Zendal mantiene la lucidez en medio de la locura de partidos que afronta.