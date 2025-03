El Guardés no quiere ni un paso atrás

El Mecalia Atlético Guardés no quiere dar un paso atrás. Las de Ana Seabra buscan hoy su duodécima victoria consecutiva para hacerse aún más fuertes en ese liderato sólido que protegen de manera firme con el objetivo de disfrutar en los cruces por el título de la ventaja de jugar los segundos partidos en A Sangriña. Esta tarde reciben al Grafometal La Rioja, equipo de la zona baja pero que en el partido de la primera vuelta les planteó una dura batalla. A las bajas habituales de Elena Martínez y Ania Ramos se suma la duda de María Palomo, que está recuperándose de una enfermedad y hasta hoy no se sabrá si puede jugar o no.

El Guardés llega al encuentro tras el chute de autoestima que supuso ganar al KH-7 BM Granollers en su propia pista la pasada semana, algo que no sucedía desde el año 2018, y que pudo ser gracias a un juego brillante de las de Ana Seabra durante prácticamente todo el encuentro. Este sábado, el Mecalia buscará repetir su impecable desempeño con la ayuda de su afición en casa, en busca de dos puntos importantes para mantener su ventaja en el liderato a falta de ocho partidos para finalizar la liga regular.

En caso de que María Palomo no se recupere, Ana Seabra tendrá que arreglárselas para mantener la racha con tan solo 12 jugadoras. Una inferioridad de efectivos que será crucial para el desarrollo del partido, sin duda, pero que tampoco ha impedido en otras ocasiones de esta temporada que los dos puntos se quedasen en A Sangriña. El único problema es el desgaste que todo esto pueda estar suponiendo de cara al futuro.

El Grafometal La Rioja llega como undécimo clasificado de la categoría, con un total de cinco victorias, un empate y 12 derrotas. Las de Juanjo González no firman un triunfo desde el pasado 11 de enero, en casa del Replasa Beti-Onak, si bien se han quedado muy cerca de hacerlo en varias ocasiones desde entonces. Después de algunos partidos perdiendo por distancias mínimas, como sucedió la pasada semana en Logroño contra Elda.

HORA: 17:00 (hoy).

PISTA: A Sangriña.