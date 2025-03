El Celta vive una final en Navia

Llegó el día para el Celta Femxa Zorka, que esta tarde se la juega en Navia. El equipo entrenado por Cristina Cantero recibe a un Cadi La Seu que las aventaja en dos victorias en la clasificación, por lo que hay que lograr la victoria para meter al conjunto ilerdense en la lucha por la salvación.

El equipo vigués acumula tres derrotas consecutivas, llevando al equipo a ocupar, de nuevo, una posición de descenso. La entrenadora viguesa apuntaba tras el último entrenamiento del equipo, que «estamos sufriendo un poquito físicamente. Hemos tenido algunos problemas que nos están pesando y a ver si somos capaces de recuperarnos anímicamente, que es un poco lo que hemos buscado esta semana, de recuperar sensaciones de trabajo, de recuperar nuestros caminos que nos pueden llevar a ganar. Es verdad que la derrota del otro día viene por detalles, por efectividad. Los dos equipos estábamos muy nerviosos y ansiosos y el que mejor estuvo al final con más calidad pues se lo llevó».

Cantero contará con todas sus jugadoras para el partido de esta tarde en el pabellón de Navia. Reconoce que «es verdad que es un partido muy importante, pero como todos lo que queda que son finales».

Sobre el partido y el rival de esta tarde, la entrenadora del equipo vigués afirmó que «ellas han cambiado mucho respecto a la primera vuelta. Tienen seis jugadoras diferentes. A partir de ahí tienen jugadoras pequeñas, muy talentosas y que generan mucho juego, desde Laia Reventos, Regina Aguilar, Julia Solé, Palma. Son jugadoras que en la línea exterior van creando mucho y son muy dinámicas, muy activas. El equipo está muy bien trabajado y tiene mucha chispa defensiva, nivel de manos, de colocación. Y luego, a nivel interior, han fichado a Coulibaly, una jugadora con muchísima experiencia, grande, que sella muy bien, y a Ridard, que es la jugadora que viene del Estudiantes, que es la que quizá llama más la atención. Ha entrado muy bien en el equipo a nivel de anotación, de sumar, tiene mucho impacto en el juego».

La entrenadora espera «un partido con muchísimo ritmo. Ellas son un equipo que te provoca bastante caos porque te aprietan, te presionan, son capaces de cambiar defensas. Entonces creo que hay que estar muy concentrado, no perder el norte, conrtrolar los errores y a partir de ahí, como siempre, el rebote, no dar segundas opciones, controlar las rachas de sus jugadoras y controlarnos emocionalmente. Creo que por ahí pasa mucho, el que esté un poquito más sereno a la hora de tomar decisiones, a la hora de finalizar, el que controle la ansiedad, pues va a dar un paso de gigante seguro. Es verdad que nosotros podemos tener más ansiedad que ellas porque ellas vienen de ganar y le ha dado tranquilidad y buen hacer. Nosotros estamos más necesitados de no desengancharnos de los equipos que van una victoria por encima y eso nos provoca un poquito de estrés. A ver si somos capaces de llevarlo bien y de saber sufrir».

HORA: 19 horas.

PABELLÓN: Navia.