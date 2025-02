El juego de la vida: jóvenes deportistas que se labran el futuro

Entre la diversión inocente y la gloria tantas veces inalcanzable se ubica el oficio. El deporte, que entretiene y tienta, se erige como salida laboral. Así lo entienden los alumnos del Ciclo de Guía en el Medio Natural y Tiempo Libre, que se imparte en Montecastelo. Su primera promoción se licencia mañana. Entre ellos, futbolistas prometedores, bikers, regatistas... «La formación es clave para el futuro», proclama Fátima González, portera de As Celtas, segura de su vocación. Para otros, en cambio, ha sido una epifanía.

Esta vía se incluye en la oferta curricular gallega desde 2021. En la comarca viguesa también lo ofertan otros centros como el Colegio Lary el IES Terras de Turonio gondomareño. Ya que ciclo medio, estructurado en dos cursos, se puede realizar ya al concluir la ESO, como alternativa al Bachillerato. Importa como fin y como puente hacia ciclos superiores o grados como el de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte (Cafyd).

El Ciclo de Guía en el Medio Natural y Tiempo Libre faculta para un amplio escenario profesional: guía de actividades en el medio acuático, senderismo, salidas ecuestres, parques acuáticos, media montaña o actividades con cuerdas; monitores de parque de atracciones, tirolinas y escalada; socorrista, responsable de camping... «Como grado medio, hay otros especializados en algún deporte, pero éste es el más completo», explica el coordinador en Montecastelo, Balbino Martínez.

Sus veinte díscipulos se sitúan entre los 16 y los 22 años. «Hay un poco de todo», comenta respecto a sus expectativas. «Tenemos desde chavales que se quieren dedicar al deporte y querían formarse ya a otros que no sentían motivación por los estudios y ahora han encontrado algo que les gusta. E incluso se plantean realizar el Cafyd», se ufana.

Abundan, con todo, los que han querido combinar los estudios con una disciplina vigente. Del fútbol proceden varios. Samuel Martín juega en el Coruxo, igual que Álex Balado en el Porriño Industrial; Brais Castro, en el Pontevedra, y Jaime Vázquez, en el Valladares. En el cuadro de profesores han podido encontrarse con el director deportivo del Val Miñor, Javier Lago, y uno de sus entrenadores, Julián Rodríguez.

Existen otros de diferente interés. Jacobo Estévez ha practicado alpinismo y escalada y Raúl Romero ha competido en el Campeonato de España de descenso en bicicleta. «Los hay de balonmano, karting, baloncesto, rugby...», enumera Balbino.

Aunque los hombres constituyan mayoría en este tipo de estudios, las mujeres están labrando su propia historia. Es el camino que ha elegido Fátima González. La jugadora del filial céltico, que se recupera de una lesión, ha consolidado sus preferencias desde temprana edad. «Elegí este ciclo porque siempre me ha apasionado el deporte. Quería formarme en un ámbito que permitiese combinarlo con la naturaleza y el tiempo libre. Además, siendo portera de As Celtas, me interesaba ampliar mis conocimientos sobre preparación física y trabajo en equipo. Ahora que estoy a punto de terminar, mi valoración es muy positiva. He aprendido mucho, tanto a nivel técnico como práctico. Me ha ayudado a crecer».

«Cuando mi etapa como jugadora termine, quiero seguir vinculada al mundo del fútbol de alguna manera, ya sea como entrenadora de porteros, preparadora física o en otro rol. Una buena base formativa me permitirá estar preparada para afrontar nuevas oportunidades cuando llegue ese momento», razona Fátima.

El programa del Ciclo de Guía en el Medio Natural y Tiempo Libre «toca todas las ramas deportivas, con algún módulo más específico de dinámica de grupos», revela Balbino, y se desarrolla de manera eminentemente práctica. Asegura que no cuesta sujetar los desórdenes juveniles: «Es muy fácil. No es como tenerlos sentados en una clase escuchando lo que decimos. Aprenden mediante lo que les gusta. Están motivados, siempre dispuestos». Varios ya se han estrenado como monitores de esquí en Leitariegos. Las empresas aguardan; la vida adulta, en suma, con su seriedad, pero siempre un juego.